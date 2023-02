Hoy tomamos Texcoco, ganamos la precampaña y ganaremos la elección: Ale del Moral

Durante la Convención de Delegadas y Delegados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Del Moral Vela rindió protesta como precandidata electa para contender por la gubernatura del Estado de México para el periodo 2023-2029.



Manifestó que para ser gobernadora del Estado de México se debe ser valiente, enfrentar el reto con pericia política, atreverse con inteligencia y sudar en carne propia la contienda, además de hacer camino al andar, ir al frente de la batalla y jamás esconderse en la retaguardia. En este sentido, comentó que a los valientes no les gustan las cosas fáciles, "porque fácil es que alguien más haga campaña por ti, esconderse en los atributos de otra persona y ser sumisa ante los demás", y ella-dijo- es todo lo contrario. ’Saquemos lo mejor de nosotros, saquemos lo mejor de nuestro carácter, de nuestro temple, de nuestra imaginación, para enfrentar este formidable reto que tenemos por delante’, puntualizó.

Del Moral Vela expuso que ’la vida nos puso aquí, no para ver si podemos ganar, sino porque podemos ganar, vamos a conquistar la victoria’, enfatizó.



Subrayó que el cambio valiente no es de ideologías, ni de colores, debe ser para y por el pueblo. El cambio, abundó, es con las y los trabajadores, campesinos, maestros, estudiantes, mujeres, jóvenes, adultos, transportistas, empresarios, comerciantes, ambientalistas, artistas e indígenas, entre otros.



’Vamos por un cambio valiente, somos priistas y también somos aliancistas, en el Estado de México estamos acostumbrados a asistir a la cita con la historia y esta no es la excepción’, apuntó.