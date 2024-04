Hizo Xóchitl peñanietazo en ITAM: dejaron afuera a estudiantes del auditorio

La candidata presidencial por la alianza del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez comete los mismos errores que el expresidente priista Enrique Peña Nieto en su evento en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).



Un grupo de estudiantes manifestó su descontento durante la visita de Xóchitl Gálvez al ITAM, denunciando que fueron hostigados por personas que la acompañaban.



Diego Crespi, estudiante de Derecho y Ciencia Política, explicó que no se les permitió la entrada a la sala donde se encontraba la candidata, alegando falta de espacio, pero también porque portaban cartulinas con mensajes en contra de las propuestas de Xóchitl. Asimismo, señaló que hubo una aparente incoherencia, ya que otros asistentes sí llevaban carteles de apoyo a la candidata.



Además, Crespi mencionó que miembros del PAN los siguieron por todo el recinto con la intención de evitar su presencia en el momento de la salida de Xóchitl, un incidente que él publicó en sus redes sociales.



Mientras tanto la candidata Xóchitl Gálvez presumía que parte de su equipo son egresados del ITAM, entre ellos su coordinador general de la campaña, Santiago Creel, desde el inicio de su mensaje, Gálvez indicó: ’Estoy aquí producto de una exigencia ciudadana a los partidos políticos, nunca he militado en un partido político’.



Además, al mencionar su participación en el gobierno de Vicente Fox, reveló que no votó por el ex presidente, sino por Gilberto Rincón Gallardo, candidato de Democracia Social, debido a que la historia de vida de Rincón Gallardo le causó una profunda impresión y emoción.



Después de concluir su participación, entre los estudiantes que se encontraban afuera del auditorio, cuatro de ellos portaron pancartas con frases como ’El PAN sacó al Ejército a las calles. El PRD ordenó asesinar a 43 estudiantes. El PRI creó la verdad histórica’. Los alumnos afirmaron que ’gente del PAN’ les pidió de manera insistente que guardaran las cartulinas, mientras otros estudiantes gritaron porras de ’presidenta, presidenta’, al momento que Gálvez pasó junto a los jóvenes que se manifestaron.



La acción realizada por la panista evoca al acto por parte del expresidente Enrique Peña Nieto, quien en 2016 a puerta cerrada entregó el reconocimiento "Carrera al Universo" al expresidente Felipe Calderón Hinojosa -mandatario nacional del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012-, durante el evento que conmemoró el 70 aniversario de la fundación del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde este último obtuvo la Maestría en Economía.



Durante el evento, se entregó el mismo reconocimiento al actual gobernador del Banco de México, Agustin Carstens Carstens; a los exsecretarios de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz y Pedro Carlos Aspe Armella; al actual titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, al académico Jaime Castañeda Iturbide; a Georgina Kessel Martínez, ex secretaría de Energía durante el sexenio de FCH; y al exgobernador del Banxico, Miguel Mancera Aguayo; entre otros.