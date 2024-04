Histórico: AMLO se queja y USA acata sobre invasión ecuatoriana

Luego de que el actual gobierno federal confirmara que este jueves presentará una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el asalto de la Policía ecuatoriana a la Embajada mexicana en Quito, Estados Unidos condenó este martes el asalto de Ecuador.



El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que presentarán una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el reciente asalto de la Policía ecuatoriana a la Embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas.



Así también el primer mandatario condenó que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y exigió una postura más firme así como expuso videos del asalto ocurrido el pasado viernes.



’Somos socios económicos comerciales, somos vecinos, y fue muy indefinida su postura hasta ahora, hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo en el caso de Canadá, de decir que fue una ‘presunta violación al Derecho Internacional’, ‘aparente’, eso no lo permitimos, no lo aceptamos’, condenó.



Ante esto el Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, condenó esta violación de la Convención de Viena de 1961 sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.



’Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y creemos que estas acciones han sido un error’, dijo . ’Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la Embajada’, afirmó el funcionario estadounidense en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.



El lunes, Estados Unidos llamó a Ecuador y a México a cooperar para resolver la crisis diplomática desatada por el asalto al Consulado mexicano. Sin embargo, la postura se endureció hoy tras la exigencia del Gobierno mexicano de tener un posicionamiento más claro.



’Fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra Embajada [en Ecuador], y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario’, criticó el Presidente López Obrador en la mañana.



’El Gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, y puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas’, dijo el portavoz.



Además agregó: ’Le hemos pedido a Ecuador que trabaje con México para encontrar una solución a esta disputa diplomática’.



En el material presentado esta mañana, se observa el despliegue de un operativo militar en las inmediaciones de la sede diplomática mexicana en Quito. La escena que muestra a un elemento sobre la parte superior de la puerta mientras da instrucciones al resto de sus compañeros.



Más adelante, se aprecia cómo las autoridades abren las puertas del inmueble, donde se encontraba el personal diplomático. Uno de los integrantes de la misión, cuyo rostro no se alcanza a distinguir al inicio, intercambia un par de palabras con uno de los policías, quien se acerca a él y comienza a empujarlo porque estaba tratando de impedir que más elementos ingresaran al sitio.Con información de LA JORNADA | SIN EMBARGO