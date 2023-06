Histórico Consejo Nacional que honra el legado del Humanismo Mexicano.

Por unanimidad del Consejo Nacional de Morena se firmó el Acuerdo de Unidad para que siga la Transformación y de como se va a elegir en condiciones de igualdad al Coordinador Nacional de Defensa de la 4aT 2024- 2030.



1a sesión Extraordinaria del Consejo Nacional.



Los *compañeros que han manifestado su interés en participar para coordinar la defensa de la 4aT son los siguientes en orden alfabético.*



*1.-Adán Augusto *

*2.-Marcelo Ebrad*

*3.- Ricardo Monreal*

*4.- Claudia Sheinbaum*



Los 4 firmaron el acuerdo, así como todos los consejeros nacionales presentes.



Puntos principales:



1. *Renuncia* de los 4 a sus encargos a partir *del 12 y hasta el 16 de junio*. Mismo periodo registro de aspirantes.



2. A partir del *lunes 19 de junio y hasta el domingo 27 de agosto* se iniciarán los *recorridos* para dar a conocer sus propuestas principalmente mediante *asambleas informativas.* Toda vez que notifiquen al Consejo su interés de participar.



3. Se podrá *énfasis* en las *propuestas de Nación. Cuidar la unidad y el proyecto.*



4. El periodo de *encuestas* se realizará los días *28 agosto al 3 de septiembre.*



5. *Desde la publicación del acuerdo ningún integrante del Gabinete Federal Legal y Ampliado, Gobernadores, Dirigentes de Partido (Comités Ejecutivos), Alcaldes, Diputados Locales, Federales, Senadores, podrán realizar pronunciamientos en favor o en contra de ninguno de los 4 compañeros aspirantes a coordinador.*



6. Los aspirantes no podrán acudir a medios convencionales de comunicación que han golpeado a la 4aT o que son de la derecha.



7. *Todos los aspirantes deberán sumarse al Coordinador elegido en la encuesta, a su vez 2do, 3° y 4° lugar participarán para ser los coordinadores de las Cámaras de Diputados y Senadores, e integrar el gabinete.*



8. Cada aspirante hará propuestas de encuestadoras.



9. El *6 de septiembre* se dará a conocer el *ganador* de la *encuesta.*



10. Por *PT y PVEM* es posible participen en los mismos términos *Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco* respectivamente.



11. Proceso a cargo del Consejo Nacional y la Comision de Elecciones y encuestas.



12. Encuesta de la comision de elecciones, mas 4 encuestas espejo.



13. Levantamiento de encuestas acompañado por representantes de los aspirantes.



14. Se pide austeridad, no derroche, sí contacto con la gente.

No polemicas.

No descalificaciones ni calumnias.

No alianzas con grupos de interés y sectores de la oligarquia.

No dinero ilicito.

Se busca evitar disputas internas y fracturas.



15. *La unidad del movimiento es lo más importante.*