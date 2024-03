Según el periodista de espectáculos, Jorge Carbajal, la muerte de Nicandro Díaz, parece no tratarse de una simple coincidencia, sino que incluso para los hijos del famoso productor de telenovelas, las circunstancias resultan sospechosas luego de que Mariana Robles, actriz de doblaje y pareja sentimental del creativo, diera su versión de los hechos. Cabe destacar que en un principio se especulaba que el fallecimiento se había dado a causa de un accidente en una moto acuática, y más tarde, Mariana declaró que en realidad fue un accidente carretero en una motocicleta al momento de esquivar a un mapache que se atravesó en su camino. El accidente provocó graves heridas en el productor, quien tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital para ser intervenido quirúrgicamente, no obstante, ocurrió lo que todos sabemos, y que tiene hoy a la familia atravesando por un inesperado luto.



Novia de Nicandro es sujeta a investigación



Ahora, la noticia que ha trascendido en las últimas horas es la exigencia de los hijos del productor para esclarecer el caso, pues los argumentos de Robles no fueron del todo convincentes para la familia. En redes sociales, las opiniones no se han hecho esperar. Mientras unos aseguran que es una movida acertada por parte de los hijos, al no tratarse de una muerte por causas naturales; otros ponen en tela de juicio la verdadera relación que el famoso mantenía con la actriz, pues señalan que era un noviazgo que mantenían en secreto, e incluso se especula que sería su ’amante’. Cabe destacar que en cuanto a la vida íntima del famoso no se sabe a profundidad, pues tal parece que prefiere mantener detalles en privado, así como su matrimonio con Victoria Díaz, madre de sus dos hijos: Nicandro, de 22 años, y Sebastián, de 16.