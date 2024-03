El aspirante al Senado y dirigente del movimiento Mexiquenses de Corazón, Higinio Martínez, negó que haya una ruptura con el PT y el Partido Verde en el Estado de México, pero sostuvo que si no se concreta la coalición en los 125 municipios y diputaciones tampoco peligran los triunfos de Morena, por lo que se sumaría a las expresiones en los tres partidos a favor de ir solos si éstas continúan.



En entrevista el Senador y Candidato a Senador de Morena por el Estado de México, Higinio Martínez afirmó que si no se concreta la coalición de morena con el Partido Verde y el PT, esta opción no representaría peligro para los triunfos de su partido.



Negó que esto pudiera significar una ruptura entre los partidos de la coalición y solo sería dejar que cada quien tuviera sus candidatos, para que los mejores de ellos sean los que alcancen los triunfos.



Al abundar que si entre las voces de los dirigentes del Verde, del PT y de muchos de Morena, plantean el ir solos, él se sumaría a este coro de expresiones políticas que serían asumidas con toda la responsabilidad que implica una decisión de ese tipo.



Dijo que por ahora solo se tienen visualizados unos 70 u 80 municipios donde podían ir juntos, o sea que de inicio no se contemplan alrededor de 50 de ellos para ir en coalición.



’Vamos a ir solos en 50 y entre ellos los dos municipios más poblados: Ecatepec y Nezahualcóyotl. Así que de la coalición parcial que hoy se plantea, a la no coalición, no hay ninguna diferencia significativa. Tal vez, como lo dicen una gran cantidad de dirigentes morenistas en los municipios, sería mejor que fuéramos separados en lo local y ganando cada quien lo suyo, así respaldaríamos bien en el congreso local a la Maestra Delfina y todos esos municipios serían parte de la 4T’, señaló.



Puntualizó que si en los dos municipios más poblados y electoralmente de mayor estrategia van separados, ’no debería haber problema de ir en la mayoría cada quien por su lado’.