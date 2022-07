Higinio Martínez une a Morena para elegir mejor perfil que transforme el Edomex: Maurilio Hernández

Toluca, Méx.-El presidente del Consejo Político Estatal de Morena, Maurilio Hernández González, rechazó la acusación de Daniel Serrano, también aspirante a la coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación en la entidad, de que el senador Higinio Martínez genera división en el partido, "Acusando a alguien de generar la división, cuando es todo lo contrario, el senador está uniendo entorno a una causa justa, la de escoger al mejor perfil para gobernar el estado y transformarlo’.



El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura, reiteró, ’los señalamientos lo único que provocan es que tenga respuestas, y no de un diputado, sino de muchos y miles que no coinciden con esa visión’.



Maurilio Hernández, subrayó, la invitación es ser más sensatos y prudentes con lo que decimos, que nos pongamos a trabajar, porque si aspiramos a algo, nos ganamos las cosas con trabajo y no con declaraciones.



Expresó, la opinión de Daniel Serrano es muy respetable al igual que cualquier otro militante o simpatizante del partido, pero de eso a que le asista la razón, hay una gran distancia, me parece que quienes han creado la división, han sido todos aquellos excluyentes, porque él fue uno de los principales promotores de la exclusión en el partido, que las condiciones no se le hayan dado en el municipio de Izcalli es otra cosa.



Asimismo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, enfatizó, la invitación es declarar con cordura, y que todos asumamos lo que nos toca en cuanto a responsabilidad de construir la unidad del partido.





El diputado de Tultitlán, puntualizó, la gran mayoría de los representantes populares, presidentes municipales, regidores y síndicos, emanados de Morena, desde el 2018 a la fecha coinciden con él (Higinio Martínez) y lo están acompañando en el propósito y con ellos miles, cientos de miles de militantes y simpatizantes del partido y además de ciudadanos.