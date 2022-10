Higinio Martínez pide al alcalde de Toluca que no mal interprete observaciones del Osfem

Tultitlan, Méx 30 de octubre de 2022.- El senador Higinio Martínez Miranda, le pidió al alcalde de Toluca, Raymundo Martínez que no se equivoque en su interpretación de las observaciones que hizo el Órgano Superior de Fiscalización (Osfem) a la administración municipal pasada que presidió el morenista, Juan Rodolfo Sánchez Gómez.



Explicó que las observaciones derivan de las auditorías que realiza el Osfem a las administraciones municipales, dependencias y al propio gobierno del Estado de México, lo que no significa que haya habido malos manejos o presunción de desfalcos, además que la ley otorga un tiempo para aclarar dichas observaciones.



’¿Qué opinaría Raymundo si nosotros decimos lo mismo cuando el Osfem dé a conocer las observaciones de la auditoría que se practica a la administración central de Alfredo Del Mazo?’, cuestionó el líder de la agrupación Mexiquenses de Corazón en entrevista a los medios de información.



’Aun cuando hubiera observaciones al gobierno de Alfredo Del Mazo, por cientos de millones de pesos, nosotros no vamos a decir que eso significa que haya corrupción o malos manejos, solo hay que corregir todas esas observaciones’.



Anticipó que, junto con la senadora y presidenta estatal de Morena, Martha Guerrero, aclararán esa situación, porque ’este señor se está adelantando mucho y sobre esa base vamos a hablar y aclarar, solo le digo que no se adelante demasiado’.



Es notorio que los alcaldes de Toluca y Naucalpan tratan de empezar a enlodar a quienes estuvieron en las anteriores administraciones, puntualizó.



En consecuencia, pidió al alcalde Raymundo Martínez que se ponga a estudiar y dejé atrás la animadversión que siente por Juan Rodolfo: ’nosotros lo vamos a defender, de una vez lo digo y también a Paty Durán’.





Higinio Martínez Miranda fue entrevistado al concluir el Informe de Actividades Legislativas de Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local y líder de la bancada de Morena.