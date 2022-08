Higinio Martínez Pide a Mario Delgado no retrasar más el consejo de Morena en Edomex

Texcoco, Méx., El senador Higinio Martínez Miranda hizo un llamado al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado para que no retrase más la fecha del consejo estatal y permitir que de manera libre las y los consejeros elijan a la persona que debe conducir al partido en el Estado de México.



Durante la convención estatal del movimiento Mexiquenses de Corazón, a la que acudieron más de 200 consejeras y consejeros electos de toda la entidad, el senador mexiquenses sostuvo que no pueden retrasarse más los trabajos para la organización del partido y de los comités de defensa en la entidad.



’Es responsabilidad de Mario Delgado que no se empiecen los trabajos entorno a la maestra Delfina porque han pospuesto los consejos estatales, nosotros ya estaríamos dedicados a ver cómo vamos convenciendo a la gente para ganar la elección del próximo año’, aseveró.



Subrayó que el movimiento que encabeza, fue el que tuvo más de la mitad de las y los consejeros, con al menos 230, por lo que buscarán conseguir en votación libre, la presidencia del Consejo, del comité Estatal y la secretaría general.



Apuntó que al concluir el Consejo Estatal buscará con una comisión de consejeras y consejeros, establecer una mesa de trabajo con la dirigencia nacional y Delfina Gómez, coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación en la entidad, aunque adelantó que por su parte, hará los trabajos que correspondan para ganar la Gubernatura mexiquense.



Martínez Miranda precisó que a partir de la designación del Comité y Consejo estatal deberán iniciarse las tareas de dirección del partido, para fortalecerlo, con tareas de afiliación y aumentar su presencia en toda la entidad, con miras a ganar la Gubernatura en 2023, y luego presidencias municipales, diputaciones federales y locales, y la Presidencia de la República en el 2024.