Hiede a corrupción Oficial Mayor de Hidalgo: se apresura a entregar terrenos de forma irregular

Dos semanas después de que la secretaria general del PRI Carolina Viggiano se registrara como candidata a la gubernatura por la coalición ’Va por Hidalgo’, el oficial mayor del gobierno estatal, Martiniano Vega Orozco, ni tardo ni perezoso comenzó a realizar operaciones inusuales desde la dependencia a su cargo para repartir terrenos a diestra y siniestra, una versión actualizada del tristemente célebre ’Año a la Hidalgo’.



Y es que aún sin conocer los resultados que traería la contienda, el camino estaba claro: o se cumplían los pronósticos y aplastaba el candidato de la 4T Julio Menchaca, o bien lo hacía Carolina Viggiano; en ambos escenarios, los grupos políticos son contrarios a la actual administración y por ello Martiniano metió el acelerador para realizar lo que podrían ser sus últimos movimientos en la administración pública.



En esta primera parte de la investigación realizada por EA Noticias se dará parte sobre donaciones y compraventas cuya justificación no sólo raya en el absurdo, sino en la indignación de un pueblo que en junio pasado clamó un rotundo ¡basta! desde las urnas.

Otro terreno privilegiado para la secretaria de Finanzas Hace un año la secretaria de Finanzas Delia Jessica Blancas Hidalgo estuvo en el ojo del huracán derivado de que fue beneficiaria de la donación de un terreno con superficie de 3 mil 050.611 m2, predio que se entregó a la Fundación Delia Hidalgo by Milka, la cual lleva el nombre de su madre (QDP). La jugarreta estuvo en que la asociación se había constituido el 15 de julio del 2021 como lo muestra su RFC FDH210715GE1; pero apenas 5 días después (20 de julio), su “prestanombres” Ana María González Hernández, maestra en la Fundación Delia Hidalgo by Milka y también representante legal de “ Asociación Milka Amor Constante AC ”, quien además comparte dirección con “ El Corazón de Lumardi ” (CLU140807AS4) de Nayeli Islas Trejo, solicitó la donación del predio ubicado en Campo de Aviación 1, Carr. México-Pachuca Km 84.5, en propiedad del gobierno estatal por una anterior donación de la federación. Sólo tres días le llevó a Martiniano responder al escrito con una solicitud a Coordinación Jurídica para que finalmente el 12 de agosto de 2021 se promulgara el decreto que dejaba a la Fundación Delia Hidalgo con la propiedad del inmueble, es decir, a menos de un mes de su constitución, representando un tiempo récord.

Es por esta situación que mientras al primer predio de 3 mil metros donado a Jessica Blancas vía Ana María González Hernández al menos una de sus colindancias daba con una vialidad -para tener entrada/salida-, el circuito SEPH al sureste, el predio de los 7.5 mil m2 tiene como único acceso el de la Fundación Delia Hidalgo by Milka -ninguno otro da con la vialidad-, es decir, que se encuentra exactamente atrás del previamente donado y solamente puede ser aprovechado por este. Comercializadora médica recibirá terreno a precio de ganga: cinco veces por debajo del de mercado Las tácticas ocupadas por Martiniano para beneficiar a particulares a costa del erario son variadas y diversas. Muestra de ello es que se puede celebrar un contrato de compraventa de un terreno con alguien ajeno a la estructura estatal y aún así concederle ventajas que no hallarían en ningún otro lugar. Nuevamente el Oficial Mayor promovió un decreto para que en este caso la empresa Comercializadora Diclinsa resultara beneficiada, realizando trámites exprés para conseguir el objetivo de entregarle 5 mil 745.83 m2.

Pero el diablo está en los detalles.



El problema está en que el área se encuentra en un exclusivo desarrollo denominado Residencial Bosques de Omitlán, donde el mismo concepto de espacios es brindarle a los propietarios una superficie grande en la cual puedan edificar sus respectivos chalé y todavía les quede un espacio considerable, boscoso, para la recreación de sus familias ya sea como casa de descanso o como residencia habitual.



Así pues, no habría necesidad de concederles un espacio adicional tan extenso que no haya contemplado ya la desarrolladora a no ser que en realidad sea ocupado para fines distintos a los expuestos en el decreto como lo es la comercialización, toda vez que tanto el alcalde como Martiniano tuvieron también “prisa” en concretar la operación y confíen en que tal vez no habrá nadie que supervise que efectivamente se realizaron las obras en los dos años que tienen como límite para edificar las áreas de recreación para el exclusivo fraccionamiento.