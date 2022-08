Hidalgo, cuna de impresentables y de la impunidad

En Hidalgo no pasa mucho, tanto así que lidera la lista como el estado con más tomas clandestinas de hidrocarburo. Y no pasa tanto, pero hace un par de meses asesinaron a un ambientalista afuera de un plantón que se oponía a un relleno sanitario en Atitalaquia, y antes de eso la policía estatal ya había matado a un manifestante afuera del Palacio de Gobierno ubicado en Pachuca.



Hidalgo es tan tranquilo, que en sus Pueblos Mágicos detienen arbitrariamente a cualquier estudiante en redadas nocturnas hasta en vehículos sin identificar y golpean a activistas frente a los medios de comunicación sin que nadie les diga nada. No es de sorprender que sea Hidalgo la entidad que le dio carrera política a personajes como Jesús Murillo Karam, quien fue gobernador por el PRI de 1993 a 1998; tan reconocido era, que en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) hay un auditorio con su nombre. Hoy este político hidalguense debe rendir cuentas por la creación de la ’verdad histórica’ en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, versión con la que se pretendía dar carpetazo para evitar la detención de autoridades coludidas con el crimen organizado.



La misma universidad autónoma donde Murillo Karam tiene un auditorio con su nombre se ha visto involucrada en una investigación de la UIF por una presunta red de lavado de dinero, razón por la cual a inicio de la pandemia les fueron congeladas todas las cuentas bancarias, sobre todo las vinculadas a su ex rector y ex titular de su patronato, Gerardo Sosa Castelán, quien hoy está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 58 millones de pesos, lo que le ha valido su estancia en el penal de máxima seguridad del Altiplano.



Y aunque la universidad ya cuenta de nuevo con sus recursos, no así Sosa Castelán, no pasa desapercibida su nueva Torre de Posgrado, un enorme y opulento edificio que lleva justamente el nombre de este ex rector que espera un cambio en su medida cautelar para dejar la prisión y poder regresar a su domicilio.



Sosa era igualmente parte de los cercanos a Murillo Karam, junto con Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Hidalgo de 2005 a 2011, así como Carolina Viggiano, quien es parte de la dirigencia priísta nacional al lado de Alejandro Alito Moreno y fue férrea candidata a la gubernatura de Hidalgo en las últimas elecciones de 2022, en las cuales ganó por primera vez Morena.



La lista sigue, porque el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo fue una de las instituciones también involucradas en la Estafa Maestra, caso por el cual Rosario Robles fue liberada de prisión justo el mismo día en el que detenían a Murillo en Ciudad de México. Los hilos y negociaciones políticas nunca nos dejan de sorprender.



Lo vertido en los últimos párrafos sobre los personajes hidalguenses que actualmente son reconocidos nacionalmente por sus redes de corrupción sólo es parte del contexto socio-político del estado, una historia que lleva años gestándose y que hoy, a pesar de tener nuevos gobernantes, permite que Hidalgo siga siendo cuna de políticos llenos de nepotismo haciendo parecer que en este lugar no pasa nada y todo siempre está bien, pero a últimas fechas vemos los resultados de esta cortina de humo.



El hecho de que ninguna de las administraciones priístas trataran el tema de huachicol de manera detenida como parte de una nueva actividad del abanico de oportunidades del crimen organizado, devino en la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, la cual le costó la vida a 137 personas, quienes lejos de ser vistas como víctimas de su contexto, fueron acusadas nacionalmente de huachicoleros, cuando la realidad de la zona industrial de Hidalgo relata un cuento diferente, pues las tomas clandestinas en esta región son diarias, tanto así que los periodistas ya no sabían si cubrir los casos diarios o comenzar a hacer recuentos semanales o hasta mensuales. Los reportes al 911 se hacían diario, los habitantes estaban habituados a vivir entre el olor a gasolina, y sólo cuando era insoportable, elementos de Protección Civil o bomberos los evacuaban. Y aunque eran tomas diarias, ninguna autoridad, ni siquiera Pemex se tomó la molestia de tratar el tema con seriedad, tanto que a sabiendas de la cantidad de gente que se encontraban en la fuga de Tlahuelilpan, jamás enviaron personal capacitado a pesar de conocer los riesgos de explosión.



Asimismo, que ninguna autoridad estatal atendiera la problemática del relleno sanitario que se quería fundar en el municipio de Atitalaquia a pesar de que los pobladores habían denunciado varias veces ante la Semarnath las consecuencias ambientales que esto conllevaría, resultó en el asesinato de un ambientalista del que poco se cubrió comparado a lo que sucede ante el homicidio de un activista en otro estado. En Hidalgo, tan sólo hizo falta que visitaran un par de horas el predio las autoridades federales para clausurar obra y declarar que las autoridades estatales habían sido omisas, pero nadie hizo nada más, una carpeta por ahí abierta, pero la vida de Jesús Bañuelos no vuelve y olvido se apodera de la región una vez más; a nivel nacional no se habla más del caso.



Fernando Solís tampoco podrá volver a explicarnos qué ocurrió en el cuarto que rentaba en un hospedaje de Real del Monte, donde estudiaba música. Pero a pesar del horror de encontrar a un estudiante muerto, el gobierno municipal acaba de volver a reconocerse por la falta de conocimiento y capacidad para garantizar los derechos humanos, pues la madrugada del 13 de agosto elementos policiales realizaron una cacería de jóvenes a lo largo y ancho del pueblo mágico más conocido del estado, particularmente de aquellos que se veían como ’alumnos del Instituto de Artes (IDA)’, a quienes constantemente amedrentan hasta por su forma de vestir.



El alcalde de Real del Monte, Alejandro Sierra Tello, ya había estado involucrado en un desencuentro con animalistas a inicio de año, a quienes ordenó arrestar entre golpes y amenazas que quedaron registradas ante las cámaras de medios de comunicación. Esta semana, no satisfecho con aquel evento, brilló por criminalizar a los estudiantes del IDA, e inventarse ’verdades históricas’ muy a la Murillo, quien seguramente es su escuela, pues ningún dirigente del PRI, ni siquiera el actual gobernador priista, Omar Fayad, se pronunció ante la detención arbitraria de más de 60 jóvenes a través de la policía municipal y elementos no identificados y vestidos de civil en plena madrugada, ni siquiera a pesar la intensa protesta que realizaron decenas de jóvenes frente al Palacio de Gobierno; pero sí pronunció enseguida su apoyo incondicional a Murillo Karam a unos minutos de registrada su detención lejos de la violencia que sufrieron los alumnos en aquel pueblo minero de la montaña. Mientras a Karam le leyeron sus derechos con paciencia, a los 64 estudiantes los subieron con lujo de violencia a vehículos, los hacinaron por más de ocho horas en galeras sin derecho a comunicarse con ningún familiar o conocido, ni siquiera a recibir la asesoría de un abogado.



Es el pueblo mágico más conocido de Hidalgo por su cercanía a la capital, genera una derrama económica importante para el estado; sin embargo, ninguna autoridad turística, ni el mismo secretario Miguel Torruco ha hecho por frenar la inseguridad e imagen negativa y violenta que ha traído la administración de Alejandro Sierra. ¿Qué historia seguirá escribiendo este pueblo mágico que cada vez nos trae historias más macabras? Y sobre todo, ¿Qué nueva red de políticos está dejando Hidalgo al país? Melisa Agüero | LA JORNADA