TOLUCA, Estado de México.- El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, informó que existen las condiciones para que durante los próximos comicios electorales, las y los mexiquenses salgan a votar en un ambiente de paz y libertad.



’El llamado es a que, ahora que inicia el proceso electoral, sea un proceso en paz, en tranquilidad que los actores políticos se comporten respetando la ley, que las autoridades estatales, federales y municipales también respetemos la ley’, explicó el Secretario Horacio Duarte al asistir como invitado a la Sesión Solemne de Inicio del Proceso para la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2024, del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), realizada el viernes 5 de enero de 2024.



Informó que, con el objetivo de garantizar la seguridad durante todo el proceso electoral, se instalará la Mesa Estatal de Seguridad, donde se convocará a la participación de todos los partidos políticos y autoridades electorales.



’En unos días lo habremos de convocar y también en esa Mesa se van a ir definiendo las estrategias de seguridad en caso de que se requiera protección especial para algunos candidatos’, confirmó el Secretario General de Gobierno.



Sobre la postura de algunos partidos políticos, quienes han afirmado que no postularán candidatos en municipios del sur del Estado de México debido a la inseguridad, el Secretario Horacio Duarte afirmó que es un pretexto pues, en realidad, no tienen presencia territorial en toda la entidad.



No obstante, confía en que haya candidatos en los 125 municipios y 45 distritos mexiquenses gracias a las tres fuerzas políticas que se han conformado, integradas por dos coaliciones y, por separado, el Partido Político Movimiento Ciudadano.



Finalmente, reiteró que la Gobernadora Delfina Gómez ha empeñado su palabra para cuidar que no se usen recursos públicos para beneficiar a algún candidato.



’Es nuestra obligación legal cuidar que no se usen recursos públicos para ninguna campaña’.