Hay que apoyar a la maestra Delfina: Horacio Duarte

El mexiquense Horacio Duarte Olivares confió en la madurez de los militantes de MORENA para respaldar a la maestra Delfina Gómez rumbo a la contienda por la gubernatura del Estado de México, que pondrá fin a un siglo de gobiernos priistas.



’’No tengo ninguna duda, hay que apoyar el proceso de la transformación y a la maestra Delfina; los números que se presentaron en la encuesta fueron suficientemente claros, tiene legitimidad y está claro que ella tiene que encabezar este proceso’.



’Hay quien, de repente, al no ser electos, se sienten desplazados, pero habrá suficiente madurez, confío en todos, los conozco a todos, sé que juntos estaremos en la campaña.



Estaremos trabajando el próximo año en el Estado de México’, afirmó Horacio Duarte Olivares, ex aspirante a la candidatura de MORENA en el Estado de México.



El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México reiteró el llamado a toda la militancia y simpatizantes de MORENA a que ’nos sumemos, a que colaboremos, que trabajemos y no estemos pensando en temas que no corresponden’.



Al ser abordado por reporteros a la salida del Aeropuerto Internacional de Manzanillo, Horacio Duarte Olivares afirmó que MORENA ganará la elección en 2023, pues dijo que desde 2017 se han obtenido más votos que el PRI en EdoMéx.



’Se lo arrebatamos en términos de números en 2017, MORENA sacó más votos que el PRI el gobernador actual (Alfredo del Mazo) ganó gracias a sus aliados.



En 2018, MORENA sacó más votos que el PRI. En 2021, volvimos a sacar más votos que el PRI.



Desde hace tres elecciones MORENA es la primera fuerza política; como partido ha sacado más votos que otros partidos. Lo natural, el proceso lógico, el próximo año ganemos’, precisó el también abogado electoral de MORENA.