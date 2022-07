Hay nueve inculpados por la muerte de Octavio Ocaña, asegura el padre del joven

Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, reveló los últimos avances en la investigación sobre la muerte del joven actor.



En entrevista con Milenio, el padre del intérprete explicó que se tienen ya a nueve inculpados en el caso, todos policías.



"Ya acabé los últimos peritajes, tengo peritos muy buenos, abogados tengo los mejores, el fiscal se ha portado muy bien’, expresó.



Pérez aseguró que los agentes ’se echan la bolita de quién disparó’, pero buscará que se haga justicia.



"He peleado conmigo mismo, he enfrentado tantas cosas, yo dije que iba a llegar hasta el último, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, no tengo miedo… es muy difícil levantarte y no escuchar la voz de tu hijo; no me voy a morir hasta ver a esa gente tras las rejas’, manifestó.