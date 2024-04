Hasta pidiendo perdón mienten al defender al hijo de Xóchitl

Recientemente fue difundido un video donde se aprecia al hijo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez agrediendo a trabajadores de un bar en Polanco, ante esto varios comunicadores así como la panista excusaron su conducta.



En el video se aprecia el "numerito" de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez fuera de un centro nocturno ubicado en Presidente Masaryk en Polanco en la Ciudad de México, agrediendo a los trabajadores del establecimiento por que le impedían la entrada debido a su estado de ebriedad, revelando su clasismo con comentarios como "pinches gatos" "come tacos".





"El comportamiento que se observa es reprobable. Y justo por eso, con la ayuda de su familia, el chavo corrigió. Hoy no toma una sola gota de alcohol y hace deporte", dijo Andrés Atayde, presidente del PAN en la CDMX.



Por su parte Xóchitl Gálvez, quien se encuentra casi 30 puntos por debajo de la candidata de Morena, en su intento por remendarlo pidió disculpas y justificó que el contenido presentado se debe a que "no existe ningún episodio de su vida por el que puedan criticarla", indicando que sus opositores buscan debilitarla mediante el ataque a sus familiares, entre ellos a su hermana Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, quien recibió una sentencia tras haber sido detenida en julio de 2012 durante un operativo en el que fue desmantelada una banda de secuestradores, siendo acusada de secuestro.



En tanto Juan Pablo realizó un video pidiendo disculpas por lo ocurrido hace un año, indicando que se separará de la campaña de Xóchitl Gálvez , renunciando a la coordinación nacional de jóvenes “Xóvenes sin miedo” para la campaña.



En redes sociales no pasó desapercibido, siendo objeto de burla de muchos por su actitud altanera y clasismo.