Hallan sin vida a mujer en el interior de un pozo

Córdoba,Ver.-Una mujer de 57 años de edad fue hallada sin vida la mañana de este jueves al fondo de un pozo artesiano ubicado en la Colonia úrsulo Galván hecho que provocó la movilización de los servicios de emergencia y autoridades locales y Estatales.



El hallazgo fue realizado en la calle 21-A casi esquina con la Avenida 12 de la colonia úrsulo Galván lugar donde fue hallada la mujer, que en vida llevó el nombre de Julia Cortés de 57 años de edad.



De acuerdo a la información proporcionada al lugar arribaron familiares de la víctima, quienes comentaron que fueron a buscar a la ahora occisa a su vivienda pero no la encontraron en su habitación por lo que comenzaron a buscar en los alrededores.



Minutos después notaron que la tapa del pozo no se encontraba en su lugar, por lo que al asomarse alcanzaron a ver una cabeza motivo por el cual, solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.



Minutos después al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja, así como elementos del cuerpo de Bomberos, quienes Lamentablemente confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.



De acuerdo a testimonios de familiares la hoy occisa continuamente sostenía discusiones con su pareja sentimental y en ocasiones el sujeto la golpeaba por lo que sus familiares le aconsejaban que lo denunciaran pero nunca actuó legalmente.



Presumiblemente la mujer fue asesinada a golpes y tirada al pozo por su pareja sentimental, fueron elementos del cuerpo de Bomberos Quiénes son equipo especial rescataron El cadáver de la mujer, el cual se encontraba al fondo del pozo a su vez que la fiscalía general del estado y peritos en criminalística realizaron las diligencias correspondientes.



Poco después ordenaron el retiro del cuerpo a las instalaciones del SEMEFO para la necropsia de rigor a su vez que abrieron una carpeta de investigación por el presunto Feminicidio.