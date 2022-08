Hallan los cadáveres de dos niños en maletas compradas en una subasta

La policía neozelandesa está investigando el presunto asesinato de dos niños cuyos restos fueron hallados en unas maletas compradas en una subasta online la semana pasada.



La policía puso en marcha una investigación por homicidio en Auckland después de que los restos fueran encontrados por una familia que revisaba el contenido de un armario que habían comprado sin saber lo que había en su interior.



Los dos niños tenían entre 5 y 10 años y llevaban tiempo muertos, informó la policía en un comunicado. Las maletas llevaban tiempo guardadas, añadió, sin dar detalles.



El inspector Tofilau Faamanuia Vaaelua dijo a periodistas que los niños aún no habían sido identificados formalmente, pero que creían que tenían familia en Nueva Zelanda. Es posible que sus familias no supieran que los niños habían muerto, añadió.



La policía no dio detalles sobre la forma en que murieron los niños ni si hay sospechosos.