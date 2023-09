Habrá reingeniería administrativa para tener un gobierno austero y eficiente en el Estado de México: Horacio Duarte

Horacio Duarte Olivares, Coordinador del equipo de Transición de la Gobernadora Electa, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que habrá una reingeniería administrativa en el gobierno del Estado de México, a fin de tener un gobierno austero y eficiente.



Explicó que un equipo de expertos está trabajando para realizar ajustes en la estructura orgánica y posteriormente plantear una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública en el Congreso Local, en la que se propondrá una compactación de plazas de la alta burocracia con la finalidad de generar ahorros que permitan redirigir los recursos a áreas prioritarias en la entidad.



’Estamos trabajando en una nueva Ley que establezca un nuevo marco jurídico de actuación de las Secretarías del estado, que implicarán algunos cambios de denominación, algunas fusiones y algunos temas de compactación de plazas, a fin de que nos permita ahorrar en términos salariales como lo planteó la maestra Delfina Gómez en la campaña’.



Duarte Olivares aclaró que con dicha reingeniería, no se afectarán los derechos de los trabajadores de base y sindicalizados en el gobierno de la entidad, por lo que hizo un llamado a los trabajadores a no preocuparse por su fuente laboral, la cual dijo, se encuentra a salvo.



Por otra parte, señaló que con la información recibida en la cuarta reunión de transición que se llevó a cabo el pasado martes en Palacio de Gobierno, revisarán a detalle el tema de la deuda pública y los contratos bajo la figura de Asociaciones Público-Privadas que comprometen montos anuales con varias empresas para la construcción de obras.



’Vamos a hacer una revisión detallada de la deuda pública que es un tema muy importante para la planeación; también revisaremos el tema de las obras de infraestructura público-privadas que constituyen un monto importante de recursos comprometidos en los próximos años’.



Finalmente, Horacio Duarte indicó que también buscarán que el INEGI reconozca los más de 17 millones de habitantes que tiene el Estado de México, pues hace dos años, dijo, se redujeron las participaciones al estado debido a que se contó un millón de habitantes menos de los que realmente tiene.



’Es un absurdo pensar o sostener que el Estado de México redujo su población. Al contrario, no ha dejado de crecer’ puntualizó.