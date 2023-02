Guerra sucia significa que vamos requetebien y tenemos la confianza de las y los mexiquenses: Delfina Gómez

COACALCO, Estado de México.- ’La guerra sucia significa que vamos requetebien y tenemos la confianza de militantes y simpatizantes mexiquenses’, señaló la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de MORENA a gobernadora del Estado de México.



Ante los ataques orquestados por la oposición por ir arriba 20 puntos en las encuestas, la maestra Delfina Gómez destacó que los del viejo régimen orquestan una guerra sucia, ’porque quieren confundir a la gente, pero sepan que estoy bien plantada enfrentando una guerra de mentiras porque mientras mi familia, mis amigos y la militancia tengan confianza en mí, yo voy a seguir adelante; nada me detiene en esta lucha porque el cambio llegue al Estado de México’.



Arropada con la porra ’¡no estás sola, no estás sola…!’, de cientos de militantes y simpatizantes, la precandidata única de MORENA a gobernadora del Estado de México indicó que las difamaciones se van a intensificar, pero es momento de resistir los embates hacia la esperanza del cambio.



’Tengan confianza en una servidora porque saben que hay que seguir adelante. Y como dice un dicho, ahí lo que no te tumba te fortalece’, manifestó con mucha emoción.



Ante pancartas que decían ’Delfina te amamos’, la precandidata única de MORENA a gobernadora del Estado de México aseguró que ’la Cuarta Transformación no sólo va creciendo, sino que se va fortaleciendo. Y es gracias al trabajo de todos ustedes. Gracias al esfuerzo de todos. Y no es cosa de un mes, son los resultados de hace mucho tiempo’, expresó en la explanada repleta de militantes y simpatizantes de MORENA, del Partido Verde y del PT.



Al finalizar el evento, la maestra Delfina Gómez agradeció las muestras de apoyo incondicional, y les indicó: ’Para mí es motivo de la más profunda alegría estar aquí, en Coacalco, y más en esta fecha cerca de su fundación como municipio, un 12 de febrero de 1862’.







En su oportunidad, Óscar González Yáñez, dirigente del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, subrayó que en esta etapa de precampaña la maestra Delfina Gómez ’tiene cercados a los del viejo régimen, pues en los estados cercanos como la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y Michoacán MORENA ya avanzó, y en el Estado de México estamos a punto de hacer historia’.



Por su parte, ’Pepe’ Couttolenc, líder estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó ante los militantes y simpatizantes que se dieron cita: ’Ya basta’ de 100 años de oscuridad en el Estado de México. Gritó ’fuera, fuera, fuera…’, también refiriéndose a la enorme posibilidad del cambio y mejorar las condiciones de vida de los mexiquenses’.