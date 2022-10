Grupos criminales de México se siguen nutriendo con tráfico de armas desde USA

El tráfico de armas desde Estados Unidos ha continuado nutriendo a los grupos criminales en México, disparando los homicidios dolosos en la última década, afirman expertos.



El papel de las armas de fuego en el país se ha incrementado considerablemente: mientras que en 2007 sólo el 15 por ciento de los homicidios dolosos se cometían con armas de fuego, para enero-julio 2022 hay un crecimiento del 69.4 por ciento, reconoció David Pérez Esparza, director del Centro Nacional de Información.



’E el componente por tipo de delito, de 2018 a 2021, vemos cómo en algunos delitos el uso de las de las armas de fuego tiende a ser mucho mayor que en otros’, señaló el funcionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



En el caso de homicidios indicó que, en 2021, según datos consolidados del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESSP), fue del 68 por ciento, y en el caso de lesiones dolosas el 30 por ciento del total. El feminicidio, si bien es cierto es de alto impacto, en proporción sigue siendo todavía pequeño con el 0.6 por ciento.



Al participar en la conferencia ’Armas de fuego y violencia: impactos, reformas y futuro’ –del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (UIA)–, destacó el papel que tienen las armas en cada uno de los delitos y la concentración geográfica de las víctimas de delitos cometidos con armas de fuego.



En esencia, dijo, en 2022 se observan tres corredores principales en el norte: Baja California, Chihuahua y Nuevo León, donde ha crecido de manera importante la violencia. Otro corredor todavía mucho mayor está en el centro del país, básicamente la región que va de Jalisco, Guanajuato y el centro que circunda la Ciudad de México.



Precisó que las víctimas de homicidio doloso cometidos con armas de fuego ha registrado un crecimiento entre 2015 y 2022, y llegaron a su máximo histórico en abril de 2020, y aunque ahora ’vemos una ligera reducción, todavía hay niveles elevados y se está estabilizando’, puntualizó.



Pérez Esparza subrayó que en términos de la proporción de delitos y víctimas asociadas con armas de fuego, en la medida en que se incrementa la proporción de violencia vinculada con las armas, pareciera haber un vínculo con la cantidad de armas de fuego y su correlación con la cantidad de homicidios dolosos.



Es decir, las entidades que tienden a una mayor cantidad de homicidios dolosos también tienden a una cantidad mucho más importante de uso de armas de fuego; por ejemplo, en Guanajuato, Michoacán y Baja California, ’una relación nos parece relevante’, señaló Pérez Esparza.



También la cantidad de víctimas de homicidio doloso cometido con armas de fuego se ha venido incrementando, de 58.5 por ciento en 2017 al 69.4 por ciento en 2021, ’hablamos de 23 mil homicidios ese periodo, aunque eventualmente existe una estabilización’.



Planteó que se requiere enfocar la visión en un mejor registro de armas de fuego, pues cada día se introducen de manera ilegal alrededor de 2 mil; algunas estimaciones hablan de entre 15.5 y 16 millones de armas al año.



Mientras que la esperanza de vida de los mexicanos se ha reducido nueve años en general en los últimos tiempos, sobre todo por la violencia; ocho de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego cuando hace 20 años era dos de cada 10. ’Ese crecimiento nos parece muy significativo y algo que es obvio, ya que México se ubica al lado del principal productor, exportador, importador, vendedor y distribuidor de armas de fuego que es Estados Unidos’, refirió el director del CNI.



Por su parte, John Lindsay Poland –de Stop US Arms to Mexico, Global Exchange– coincidió en que a partir de 2004 los homicidios con armas en México aumentaron de manera drástica un 25 por ciento; para 2017 fue del 66 por ciento, y en 2020 y 2021, del 70 por ciento.



“Las armas de fuego en México ayudaron a que grupos criminales diversifiquen a otro tipo de delitos, como extorsiones telefónicas, por email, el cobro de piso en los hogares, o en la calle, donde es más probable que las víctimas cumplan con las demandas si hay un arma de fuego”, indicó.



Inclusive, dijo que más allá de los delitos, se observa en México otro tipo de problemas que requieren un enfoque de salud pública, como las lesiones con armas de fuego, un tema que casi no se da a conocer. Por cada 10 personas asesinadas con un arma de fuego, otras 15 son heridas, y los costos a la salud son elevados en comparación con otro tipo de lesiones. Las víctimas, en su mayoría, son hombres de entre 18 y 35 años de edad.



Una estimación de Stop US Arms to Mexico de hace dos años sobre el impacto de las armas de fuego, apuntaba que en 48 horas en México había 2 mil casos de robo con armas, 1 mil 900 armas eran usadas en intimidad o en riñas, 1 mil 400 en otro tipo de delitos, había 118 lesiones con armas de fuego, 76 homicidios, y tres suicidios, explicó el experto.



Aseguró que tanto en el flujo lícito como ilícito de armas, especialmente desde Estados Unidos a México, y sobre la exportación, uso y posesión lícita de armas los policías y militares tienen responsabilidad para asegurar armas ilícitas. “Entonces cuando hablamos de problemas de corporaciones o dependencias del Estado que tienen armas no es solamente el uso propio o el desvío de sus propias armas, también el papel que juegan en detener el tráfico y uso ilícito de armas en México”.



Lindsay Poland dijo que la importación de armas desde Estados Unidos a México en 2020 observó un enorme crecimiento con la venta de 50 mil pistolas por parte de la una empresa estadounidense a la Guardia Nacional.



En 2020 creció el porcentaje de armas importadas para uso del Estado para militares y policiales en 89 por ciento. También hubo poca producción por parte de México, donde el ejército produce armas para su propio uso, pero es muy poco comparado con las armas importadas al otro lado de la frontera.



También en México hay una producción de partes de armas que se exportan a Estados Unidos. En 2020 y 2021, sobrepasaron más de 50 millones de dólares en valor. Además, la producción y exportación de balas de México es muy grande especialmente para el mercado de Estados Unidos. Esto demuestra cómo esta industria dentro de México ha crecido desde 2017.



Cuando las armas se exportan legalmente a México pasan por la Sedena, la cual comercializa todas las armas tanto a particulares como a corporaciones policiales y empresas de seguridad. Éstas tienen que enviar certificados de los usuarios finales, los cuales siempre dicen que la misma Sedena es el usuario final.