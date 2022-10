Grupo de choque agrede a secretario municipal y regidores de Nopala (VIDEO)

Decenas de pobladores de diversas regiones de Hidalgo identificados con el grupo autodenominado ’Frente Nacional Obradorista’, así como algunos pobladores de Nopala, sacaron por la fuerza y con uso de violencia al secretario municipal y a regidores para que repitieran el mismo acuerdo emitido en asamblea municipal extraordinaria, pero afuera del palacio municipal.



Fue alrededor de las 11 de la mañana que en sesión extraordinaria de la asamblea municipal un grupo de sujetos ajenos a Nopala irrumpieron en el recinto para sacar a empujones al secretario general así como a algunos regidores para que éstos salieran del edificio oficial.



Durante la asamblea se acordó citar a comparecer al alcalde de la demarcación -actualmente escondido-, al titular de Obras Públicas y a la Tesorera para el día de hoy, en punto de las 12 horas.



Azuzando a pobladores, el grupo irrumpió la asamblea pública primero para hacer reclamos airados mientras se llevaba a cabo el proceso, y luego para reventar el acuerdo y sacar a empujones tanto al secretario general como a algunos regidores.



La exigencia fue: ’El pueblo los pide allá abajo’.



Tras minutos en los que los gritos no dejaban terminar la asamblea, el desacuerdo vino con la hora. Por votación, la mayoría acordó a las 12 horas, lo que aprovechó el grupo para externar su molestia, pues querían que fuera a las 10 de la mañana.



Es así, que aunque no existía una diferencia sustancial en el horario, aprovecharon para comenzar a agredir al secretario municipal así como a algunos regidores bajo la consigna ’bájenlos pa’ bajo’.



La treintena de pobladores finalmente bajó, por la fuerza, a los integrantes de la asamblea municipal a donde ’el pueblo’ ya los esperaba.



’El pueblo’, era otra decena más de pobladores que se encontraba en la parte de abajo del ayuntamiento y que se unió al grupo que sacó a los funcionarios.



Conforme pasaron los minutos, algunas personas más que miraban a la distancia se acercaron a escuchar.







Más adelante, dentro de sus redes, Armando Monter, quien encabezó la llegada de personas ajenas a Nopala, compartió un video donde se repitieron los acuerdos tomados en asamblea sin ningún cambio de lo ya aprobado antes de ser bajados: una comparecencia para el día de mañana (hoy) a las 12 horas.







Antes de la conclusión de la reunión afuera de presidencia municipal, ya sin agresiones físicas, incluso uno de los regidores llamó a que sea la gente de Nopala la que votara en tanto las personas de otras regiones observaran el proceso, a lo que los integrantes del grupo de choque, con micrófono en mano, pedían que “no se le creyera” y que no se le diera la voz, pues al parecer, la mayoría provenía de otros municipios.



Las anomalías denunciadas



Luis Enrique Cadena, alcalde de Nopala, es uno de los 13 alcaldes señalados por un presunto de recursos en lo que el gobierno de Julio Menchaca nombró como “La Estafa Siniestra”.



Su caso sería el del monto más alto con 71 millones de pesos destinados a obras fantasma. La carpeta de investigación está abierta y ya hay tanto auditores como MPs recabando información para denunciar conforme la Ley.



Ante la insistencia de pobladores y medios para recibir una explicación por parte del alcalde, éste decidió ausentarse y no dar la cara ante los pobladores.



Posterior, emitió un documento donde aparentemente avisaba que estaría ausente por temas de salud. Según lo investigado por EA Noticias, el documento en cuestión, sellado y firmado, habría sido elaborado de forma posterior a la que supuestamente se suscribió, siendo así, uno falso.



Los regidores celebraron su segunda asamblea extraordinaria para tratar el tema de la comparecencia del alcalde, autorizándose en esta ocasión incluso antes de que los funcionarios del ayuntamiento fueran agredidos por gente que sin cargo ni representación se ostentaba como “El pueblo” y que en su mayoría venía de otros municipios.



Encabezando al grupo de choque se encontraba Armando Monter, quien junto con otras personas no afiliadas a Morena, tomaron sus instalaciones del partido guinda en su dirigencia estatal el año pasado justo antes de un proceso electoral, lo que pudo haber afectado la organización del partido obradorista en los comicios.



Cuando las autoridades ingresaron al inmueble, relataron que hubo robo de los videos de las cámaras al interior del inmueble así como la desaparición de ordenadores, equipo informático y hasta una cafetera.



Durante la manifestación del día de ayer, al menos un ciudadano reportó el robo de su teléfono móvil aunque en este caso, el mismo grupo pidió que fuera devuelto, a lo que nadie respondió.



De hecho, aunque la intención del cabildo, al menos en la sesión de ayer, fue que hubiera comparecencia, el grupo casi provoca que el acta se constituyera como ilegal tras los connatos de violencia.



Monter se inscribió como “aspirante” al proceso interno para la candidatura a la gubernatura de Hidalgo. No logró un solo voto e incluso para los 70 consejeros estatales de Morena, tampoco alcanzó un lugar.