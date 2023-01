Gremio periodístico entrega reconocimiento a alcalde de Tepetlaoxtoc por su trabajo en el municipio

Teodoro Rentería Arróyave, periodista egresado de la Universidad ’Carlos Septién García’, presentó su segundo libro titulado, ’Mi vida son nuestras batallas’, la cual, como él lo describe, es una historia de las irrestrictas luchas por las libertades de prensa y expresión.



Rentería Arróyave, señaló que esta obra es un mensaje a las autoridades, porque no puede ser que México sea aún, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.



’ Tenemos que revertir este fenómeno, no podemos seguir teniendo el estigma de seguir como el país más peligroso para ejercer el periodismo, son demasiados nuestros muertos y demasiadas nuestras desapariciones forzadas’, indicó el autor.



De igual forma, señaló que el periodismo independiente sufre una crisis económica, pero a pesar de ello, debemos seguir luchando, también recomendó a todos los reporteros no dejar de escribir historias, escribir un libro o escribir sus memorias.



Teodoro Rentería, realizó la presentación de este ejemplar en el aula de la casa de cultura de Tepetlaoxtoc, donde también entregó al alcalde de este municipio Ismael Olivares Vázquez, un reconocimiento por su dedicación y profesionalismo dentro de la política.



El munícipe Olivares Vázquez, destacó en su red social que fue un honor recibir al gremio ’Periodistas Unidos por el Glifo de la Palabra A. C.’, y refrendó su compromiso y cooperación de ser un gobierno transparente y respetuoso con los portadores de la opinión pública.



Por su parte, el presidente de la Asociación Periodistas Unidos por el Glifo de la Palabra A.C. Javier González Lara, compartió la trayectoria del autor, donde destacó que es acreedor a 8 premios nacionales de periodismo y pergeño la frase, ’Entérese sin tener la vista fija’.



Así, como su lucha por la integridad física de los periodistas, tema en el que inició y mantiene el registro, momento preciso y documentación de los asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas en México y personas afines.