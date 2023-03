Granjas Caroll y Morena…

Entre los partidos de oposición en Veracruz, hay versiones de que presuntamente algunos diputados locales y políticos ligados a MORENA… Están buscando ’ciertos’ acercamientos con los responsables de empresas como Granjas ’Caroll’, que se encuentra en el municipio de Perote, con la finalidad de buscar la manera de que sean apoyados en los procesos electorales locales para el 2024… Se dice que los legisladores son los encargados de hacer este tipo de ’estrategias’ con ellos..

Cuentan los que saben que esto antes se hacía con personajes como Víctor Ochoa… El cual llevaba las relaciones políticas de la empresa.. Pära que a la llegada de Javier Duarte, está estafeta se le queda a Tito Tablada, ex funcionario del gobierno del Estado.. Ahora con un alto cargo dentro de la empresa…Finalmente, esta situación no es rara porque algunas empresas le ’invierten’ a los partidos políticos para que operen sin problema cuando son gobierno… Más cuando operan desechos que podrían dañar al medio ambiente.. Hay que ver que pasa…



Por lo pronto, MORENA al igual que en el ’Viejo’ régimen, se apoyan con la iniciativa privada para seguir manteniéndose en el poder… Haiga como haiga sido.. Y ahora que se acercan las elecciones, pues, resulta sospechoso esta presunta ’búsqueda’.. Habrá que ver.. Por cierto, sobre el tema de Perote, ayer en distintos medios de comunicación electrónicos, le dieron con todo al diputado local de ese distrito, el ’morenista’, Paúl Martínez Marie señalándole de ’chapulín’ político y hasta de traidor, por su paso por el PRI, PAN, PT y ahora MORENA…

Le recordaron a Martínez Marie que cuando Miguel Ángel Yunes Linares, fue electo gobernador en 2016, este fue atacado con tabiques cuando acudió al Congreso Local, y toda esa acción señalaron lo operó Marco del Angel… Hijo del finado, César del Ángel, líder de los 400 Pueblos… Esta publicación en la red de nombre ’Lo que calla Coatza’, acusó que presuntamente pudo estar involucrado este actual legislador porque en ese entonces la hermana de Paul Martínez Marie… Era esposa de Marco…

Según la publicación, como ’pago’ a este asunto, Javier Duarte le autorizaron concesiones de taxi en Perote, que presuntamente siguen siendo de su propiedad… Pero cuando Yunes tomó posesión como gobernador, Paúl Martínez fue incluido en su gabinete porque su tío, Jaime Téllez Marie, en ese entonces secretario de Seguridad Pública, le consiguió cargo público y se volvió uno de sus operadores políticos y posiciones dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico…. La publicación señala que ahí se convirtió en ’mercenario’ político…

La misma página en facebook señala que ahora que Paúl Martínez Marie está en MORENA… Y que si en 2024, no ve a los Morenos con opción de triunfo.. Tal como en su momento, lo hizo con el PRI, PAN y PT.. ¿Haría lo mismo con MORENA?.. Y que el tiempo dará la razón..Terminando con la frase: ¿Cuanto más así?… Por cierto, Paúl Martínez Marie en el Congreso Local, es presidente de la Comisión de Medio Ambiente.. La duda es razonable: ¿Eso tendrá que ver con el tema de ’Granjas Caroll’?. EL QUE ENTENDIÓ, ENTENDIÓ… AMEN..



ZENYAZEN Y EL ’BULLYING’… Vaya situación que enfrenta el gobierno de Cuitláhuac García, por los 3 casos que hay de suicidio en jóvenes estudiantes en Veracruz del área media-superior.. Pero nunca en educación básica… Tal como ocurrió ayer en Córdoba, donde un niño de 12 años se aventó de un segundo piso, después de haber sido reprendido por su maestro, cuando presuntamente el estudiante había sustraído dinero de manera ilegal al educador… Y el menor no aguantó el señalamiento de sus compañeros y decidió lanzarse al vacío…

Si bien es cierto, el titular de la SEV, Zenyazen Escobar acudió rápido a la clínica del IMSS en Córdoba (Se encontraba en gira de trabajo en Río Blanco) para atender el caso… Se logró saber que el menor estaba fuera de peligro, sólo con lesiones fuertes de la misma caída… Pero trascendió que este menor recibe desde hace tiempo, ayuda psicológica por problemas de comportamiento que enfrenta, reconocida por su propia progenitora del menor… Pero no se descarta un tema de bullying al menor…

Lo importante es que el estudiante está estable de salud y que el tema no pasó a mayores… Sin duda, se puede decir que Zenyazen dio la cara y enfrentó el problema de frente y salió a hablar con los medios de comunicación de la zona de este tema.. Lo que tendrá que hacer ahora Zenyazen es buscar reuniones con maestros de distintas escuelas del Estado donde se han presentado estos problemas para saber que está sucediendo y que soluciones puede haber.. Caso difícil pero hay que reconocer que Zenyazen da la cara… AMEN..

PVEM EN VERACRUZ… Después de que en MORENA nacional han aceptado los acuerdos políticos y de poder para que el PVEM continúe con ellos, haciendo alianzas para las elecciones locales y federales del 2024 en la entidad… Se ha visto, además del tema de la precandidatura de Javier Herrera Borunda para el Senado de la República, que este partido empieza a sonar no sólo en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río… Sino también en varios puntos del Estado..

Pero todo, se debe directamente a que en Veracruz, el activismo político del PVEM lo lleva Alberto Silva Ramos, subsecretario de Organización del CEN del PVEM… ’El Cisne’ Silva ha logrado entrar con las cúpulas sindicales y empresariales de esta entidad.. Lo cual ha empezado a calar dentro de los organismos políticos del Estado… Situación por la cual, este personaje prepara el terreno para la llegada de los dos activos más relevantes que tienen ’Los Verdes’: Manuel Velasco Coello y Javier Herrera Borunda..

Motivo por el cual, cuenta ’Garganta Profunda’ que estos dos personajes tienen muy pronto una sorpresa mayúscula… Que hará ’cimbrar’ Veracruz.. Por ello, es que se prevé, la presencia de la plana mayor del PVEM en la entidad, en alrededor de 15 días, sólo se están ajustando fechas y agenda, todo esto encabezado por el senador, Manuel Velasco.. El cual vendrá a unas reuniones importantes para este partido en el Estado.. Por eso, se va sintiendo un crecimiento ’verde’… Ahí harán un ANUNCIO OFICIAL… AMEN..