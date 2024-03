Gran participación de escuelas en colorido desfile de Primavera

Fortín, Ver – En conmemoración a la entrada de la primavera, un total de 18 instituciones educativas entre jardines de niños y primarias, corporaciones de rescate y el Club del Abuelo, participaron en el tradicional desfile por las principales calles del centro de Fortín, destacando así la algarabía de los niños con trajes alusivos a la temporada, asimismo el departamento de Inclusión del DIF Municipal, hizo hincapié en el día mundial del Síndrome de Down durante su participación con el objetivo de lograr una sociedad más inclusiva. Con el respaldo del H. Ayuntamiento, en punto de las 9:00 horas, comenzó este desfile que encabezó el contingente de la banda musical de la escuela Enrique C. Rebsamen posteriormente se fueron incorporando los jardines de niños, cuya participación resaltó con trajes alusivos a flores, abejas, diversos animalitos, mariposas y carteles promoviendo el cuidado del medio ambiente y del agua, así con el respaldo de los padres de familia y de los profesores de cada una de las instituciones educativas, las niñas y niños, demostraron una participación con gran creatividad y alegría. Cabe señalar que el departamento de Inclusión del DIF Municipal también participó y en conmemoración al Día Mundial del Síndrome de Down portó carteles alusivos al día, integrándose también pacientes que asisten a terapias. Las escuelas participantes fueron: Formativo Escolar Serradell; Montessori maternal; jardines de niños, Gabriela Mistral, Juan Bueno Torres, General Cándido Aguilar, 28 de febrero, Centro Pedagógico Rousseau, Enrique C. Rebsamen, Laureano Martínez Sainz, CAIC Villas, Centro y Barranca, Antonio Ruiz Galindo, Diana Pinto, Club de Leones, estancia infantil Estrellitas y la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río. Club del Abuelo y las corporaciones de rescate de Cruz Ámbar, Primeros Respondientes, Bomberos Fortín A.C., Protección Civil municipal y Tránsito del Estado.