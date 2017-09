Graco Ramírez abucheado en Tlayacapan Morelos

El descontento de la población es evidente, y así es como lo manifiesta la ciudadanía en los lugares que el gobernador Graco Ramírez Abreu se presenta, así es como en Tlayacapan Morelos con la visita del Presidente Enrique Peña Nieto el gobernador del Estado de Morelos .

Pero no queda ahí, el robo de despensas y ayuda a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre hizo más evidente los atropellos a los derechos de la población. Por qué es un hecho que si no es el gobierno quien ha retenido diversos trailer con ayuda, es cuando se cuestiona aún mas la inseguridad que prevalece en nuestro estado y la impunidad, debido a que no hay un seguridad en nuestro estado.

El reclamo de la ciudadanía es cada día más visible debido al uso de las redes sociales, para ello no hay más que revisar los diferentes videos donde le humor del mexicano prevalece, a pesar de las adversidades siempre estamos dispuestos a ayudar quien lo necesite, para muestra lo que se ha dado desde el 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas, más aún el pasado 19 que afectó a CD.MX., Morelos y Puebla.

La sociedad organizada y cansada de que sean las autoridades quienes no hacen llegar el recurso, se han dedicado a brindar la ayuda pertinente haciendo llegar las provisiones a los más afectados de mano en mano, no cabe duda #MorelosDePie y #FuerzaMexico donde todos los connacionales en el distintos países del mundo tratan de hacer llegar una aportación, esperemos que los vivales no se aprovechen de estas situaciones.