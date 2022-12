Gracias por todo maestra Adriana Janeiro Ordaz, siempre estarás en nuestros corazones.

Córdoba, Ver.- Adriana Janeiro Ordaz, quien era la directora del plantel Hispano Orizaba fue despedida este fin de semana ’de puente’, como si fuera planeado para que la Iglesia de San José fuera la cede para recibir un lleno total porque no había clases y para muchos papás no había labores.

Fueron varios los alumnos que acudieron al llamado, no hubo tiempo de planear, no hubo tiempo de imaginar, no hubo tiempo de pensar como sería su misa de cuerpo presente ante la zozobra que habitaba en las mentes de los suyos. El Padre Oscar Fabricio Martinez Limón, mejor conocido como “El Padre Bombero” y Vicario del espíritu santo de San Román, fue el encargado de recibirla, en punto de las 11 am de este Lunes 21 de Noviembre en la Parroquia de San José Obrero, con una balla estudiantil, con un clavel blanco en manos de esos alumnos que la conocían y admiraban su conocimiento y preparación, así fue recibida.