Rodolfo "Fofo" Márquez, hijo del dueño de la cadena de Gasolineras Total en México, fue detenido tras haber golpeado a una mujer en un estacionamiento público del municipio de Naucalpan de Juárez.



La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó a través de un comunicado que "Fofo" Márquez fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz, estando a disposición de la Autoridad Jurisdiccional quien determinará su situación jurídica.



El pasado 4 de abril, la orden fue cumplimentada por las autoridades y Márquez fue trasladado al penal de Barrientos, en donde permanecerá de manera preventiva hasta determinar su situación jurídica.



Rodolfo Márquez, quien es creador de contenidos en redes sociales, es hijo de Rafael Márquez Sr quien era un empresario petrolero, siendo dueño de la cadena de gasolineras Total Energies en México.



Así también el abuelo fue dueño de una de las empresas más destacadas en el sector de calzado industrial en México: Tenpac.



En videos publicados en redes sociales puede constatarse el momento en que el agresor propina los golpes a la mujer en el rostro cuando ella está en la puerta de su vehículo, y después las patadas cuando cae a causa de la golpiza. También se observa cómo algunos hombres lo confrontan, él amaga con los puños y después corre para subirse a su camioneta y huir.



De acuerdo con la declaración de la mujer agredida por el sujeto, su vehículo impactó sin querer un retrovisor de la camioneta donde viajaban una joven y el creador de contenidos en Instagram y Tik-Tok Fofo Márquez. Le sugirió a la chica que en futuras ocasiones girara los retrovisores de su auto porque los coches quedaban muy cercanos entre sí, y le dijo que hablaría a su aseguradora. Instantes después vino la agresión.



De acuerdo con el diario El Financiero, ella aseguró que no pretendía huir, pero pudo haberse malinterpretado así; lo que detonó el enojo de Márquez.



’El chavo creyó que yo me iba a ir. Le dije: ‘Déjame sacar mis papeles’; él respondió: ‘Que se me hace que no’. Y ahí empezó a patearme’. Después, un par de hombres intentaron hacerle frente al presunto agresor y él se subió a su camioneta con su equipo de seguridad, al tiempo que les gritaba: ’¡Arráncate!’.



En una de las grabaciones de la supuesta agresión de Fofo Marquez a un conductora, aparece la mujer afectada con el rostro ensangrentado y a bordo de su vehículo mientras unas mujeres la auxilian.



’Te pateó en el piso. Está loco, maldito’, dice una de las testigos.Con información de EL PAÍS