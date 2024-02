A diferencia de 2006 cuando las estrategias de fake news, de intimidaciones y de guerra sucia en general provocaron que Acción Nacional ganara adeptos, todo parece indicar que el mismo comportamiento trasladado 18 años después no está ni cerca de conseguir el mismo efecto, pues e RIAN sigue en caída libre.



Se han cumplido 16 días desde que, de manera sincronizada, la oposición y algunos medios de comunicación difundieron la fake news sobre un supuesto financiamiento a la campaña de Andrés Manuel López Obrador a través de un amigo de su chofer y un empresario ligado a un narcotraficante, investigado todo ello por la DEA.



Y aunque prácticamente bastó un solo día para que fueran desmentidos, es decir, para que la misma DEA señalara que dejó la investigación porque no encontró los elementos que corroborasen su suposición -que no afirmación-, durante al menos 2 semanas fueron grandes las inversiones de capital en granjas orgánicas y granjas de bots en redes para intentar posicionar en la agenda pública un tema que sólo se había quedado en Twitter.



Pero como el hash ’narco’ fue inflado de manera artificial y no interesaba a nadie más que a sus promotores, principalmente porque fue desmentido casi desde el principio, en lugar de ayudar a la causa de Claudio X. González, terminó por perjudicarles.







Porque en la última medición de Polls.mx se observa que al 29 de enero, un día antes de que se coordinaran los medios para difundir la fake, Claudia tenía un 62% de aceptación y Xóchitl un 31% de acuerdo con Polls.mx, es decir, que había un 2 a 1 exacto.



Dieciséis días después sin embargo, las preferencias se movieron del 65% al 29%, por lo que la ventaja de 31 puntos pasó a ser de 36. De hecho, en este momento, si los votos por los candidatos son similares a los que se emitan por legisladores, resulta que el PRIAN sería incapaz de impedir que Morena y MC reformaran la constitución según su agenda, pues a Morena le faltarían menos de 2 puntos para alcanzar la mayoría calificada y con los 5 puntos que tendría MC les sobra para conseguirlo.



Al PRIAN no le ha dado pena impulsar el hash “narco” pese a que el único funcionario de primer nivel procesado en USA por ayudar a los narcotraficantes ha sido la mano derecha de su expresidente Felipe Calderón; incluso, para salir del paso, acusaron al exsecretario de Seguridad de la CDMX de haber sido su “pupilo” aún y cuando nunca colaboraron juntos. La entidad más insegura del país, a saber Guanajuato, es gobernada por panistas hace dos décadas y en Michoacán se ventiló la relación de "La Tuta" con Cocoa Calderón.