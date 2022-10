Gobiernos estatales y municipales tienen pendientes con la gente de Ecatepec: Higinio Martínez

Texcoco, Mex., a 07 de octubre de 2022. El senador Higinio Martínez Miranda aseveró que todos los gobiernos estatales y municipales, incluido el actual de Morena deben mucho por hacer en Ecatepec y la gente no merece vivir en las condiciones que hoy se encuentra.



Al acudir al Primer Informe de Actividades Legislativas del diputado Nazario Gutiérrez, en la Alameda local, el senador mexiquense destacó que en Texcoco se vive bien porque se ha hecho un trabajo conjunto con la gente, sin embargo, en municipios como Ecatepec y en otros del Estado de México hay muchos pendientes.



’En Ecatepec, no sólo este Gobierno del Estado de México, sino todos los anteriores estatales, tienen una deuda pendiente con Ecatepec, con Chimalhuacán y con muchos lugares, pero para ser honestos y congruentes también los gobiernos municipales de Morena o en su momento del PRD, también tienen cuenta pendiente en Ecatepec, no solo es culpa de una parte. La 4T tiene pendiente en Ecatepec y en el Estado de México, y decirlo no es un asunto de valentía, no es un asunto de indisciplina, es un asunto de la realidad’, aseveró el senador mexiquense



Subrayó que se ve la diferencia de vivir en Texcoco, y en Ecatepec, donde la gente no merece seguir viviendo así, sin agua potable, sin luminarias, sin pavimentación, con inundaciones, como resultado de decenas de años que han recibido solo discursos, propuestas y compromisos que no se han cumplido.



’No es solo con cambio de gobierno como va a venir la felicidad y vamos a resolver los problemas de nuestro estado, hay que hacer mucho más, hay que dejar de hacer discursos, de decir mentiras y engaños que se dan por todos lados’.



Higinio Martínez ratificó que mantiene su mano tendida hacia sus compañeras y compañeros que van a tener la responsabilidad de poder encabezar el Estado de Mexico, ’desde hace dos meses, esperando que la estrechen y sumar esfuerzos’, para cumplir con el compromiso de transformar la entidad.