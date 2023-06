Gobierno estatal cierra gestión con represión al magisterio de Edomex

Toluca, Méx., a 29 de junio de 2023. La movilización de cientos de profesores en al menos nueve bloqueos de vías principales del Estado de México y el paro laboral del magisterio, por primera vez en 28 años, obligaron al gobierno estatal a anunciar que la próxima semana se hará el pago de la colateral incumplida, como parte de las prestaciones laborales a docentes, pero cerrará su sexenio con represión y criminalización de profesoras y profesores mexiquenses, afirmó el diputado Abraham Saroné Campos.





Asimismo, el legislador, quien es presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología reprobó los abusos de autoridad por parte de la Policía Estatal, quienes por la fuerza retiraron a docentes que protestaban en el Periférico en Naucalpan, lo cual dejó a varios profesores golpeados.





’Reprobamos enérgicamente los abusos de la autoridad estatal ante las manifestaciones pacíficas y justas de las maestras y los maestros, y hacemos un llamado al gobierno estatal para que respete el derecho que le asiste a la comunidad magisterial de manifestarse’.





Después de más de siete horas de protestas y bloqueos de docentes, el Secretario de Educación, Gerardo Monroy anunció que sostuvo pláticas con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), -a quien los docentes criticaron por su postura ’tibia’ frente al conflicto- para suscribir a la brevedad el Convenio de Sueldo y Prestaciones 2023 y efectuar la próxima semana el pago de la colateral ’Asistencia a Actos Cívicos en Días festivos’.



Sin embargo, previamente la Secretaría de Finanzas estatal se pronunció a través de redes sociales condicionando las circunstancias para cumplir su obligación de competencia estatal, pretendiendo desviar la responsabilidad hacia la Federación.





’La responsabilidad legal del Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas es la de administrar los recursos financieros y del sistema de control de disposiciones de los egresos, cuidando la capacidad de pago y liquidez del Gobierno del Estado, conforme a los programas y presupuestos aprobados por las diputadas y los diputados como cada año’, explicó el diputado de Morena, y docente de profesión.





Y exigió que el gobierno estatal no politice los derechos laborales conquistados de los servidores públicos en general y no tome medidas en lo que pareciera ser una ’represalia’, por no respaldar en las urnas, seis años más de corrupción.





Respecto de la represión de maestras y maestros que protestaban y bloqueaban el Periférico en Naucalpan, Abraham Saroné exigió la intervención inmediata de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), así como de la Fiscalía del Estado para investigar y responsabilizar a los agresores por sus acciones en contra de las libertades de manifestación.





El diputado de Morena anunció que desde la Legislatura local darán seguimiento puntual para que se cumpla con los derechos laborales, y se respete el pago de colaterales establecidas en el convenio de sueldo y prestaciones del magisterio mexiquense.