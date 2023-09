Gobierno de Veracruz recuperó 16 mil mdp del SAT

Xalapa, Ver - El subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar

Guerrero Pérez, anunció que se ha logrado recuperar un total de 16,737 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable.



Este dinero se originó desde el ejercicio fiscal de 2015 y proviene de los impuestos retenidos de los trabajadores del gobierno veracruzano, gran parte de estos fondos son subsidiados por el mismo gobierno estatal.



Eleazar Guerrero, señaló que en gestiones anteriores no se realizaron los trámites necesarios para obtener la devolución de estos recursos. En 2019, se recuperaron cerca de 3,958 millones de pesos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015-2019, y en los años siguientes se recuperaron sumas similares de ejercicios fiscales posteriores.

Estos fondos recuperados no están etiquetados para un uso específico y pueden destinarse a diversas necesidades en el Estado, como inversión pública o gastos generales. La Federación devuelve estos recursos directamente a las arcas del Estado si se realizan correctamente los trámites y el pago de impuestos.



Guerrero agradeció a los empleados de la SEFIPLAN por su labor en la recuperación de estos recursos sin recurrir a un despacho contable, en contraste con la administración anterior que no tuvo éxito en este objetivo. La recuperación continua de estos fondos representa un ingreso importante para Veracruz.