Gobierno de Calderón fue el del Crimen Institucionalizado: Ministro

A finales de septiembre, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar dio a conocer las amenazas que recibió por el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta y que tales ataques ahora nombra como ’crimen institucionalizado’ del gobierno de Felipe Calderón.



Tras diez años de haber dejado el cargo Calderón Zaldívar hizo un recuento de las amenazas que posteriormente dio a conocer en la docu serie de Netflix, El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, relatando los meses anteriores a la discusión del proyecto de la solicitud de amparo al ser sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro, el cual iba a ser presentado por Zaldívar cuando era ministro.



En una reciente entrevista para SinEmbargo, el ministro expresó que la situación que vivió, siendo ministro en funciones, fue un acto inaudito, un ataque desde el "crimen institucionalizado".



’Es inaudito e inédito que a un ministro en funciones se le haga un ataque desde el crimen institucionalizado, que eso era el Gobierno de Felipe Calderón’, expresa el ministro presidente de la Corte, en una amplia y detallada entrevista con SinEmbargo.



’Hablamos siempre del crimen organizado, que es la delincuencia de alto nivel que tiene bandas, pero cuando se cometen delitos y actos ilícitos desde el poder del Estado, con la fuerza que implica –la inteligencia, las armas, la capacidad de fabricar culpables, de meter gente a la cárcel, de torturar, etcétera, y se hace como un sistema–, yo creo que ese es un crimen institucionalizado, porque es el crimen, el delito desde el poder, pero no por un error, no por un exceso, sino por una convicción de utilizar el poder para eso, para abusar de él y para abusar sobre todo de los que menos se pueden defender’, explicó sobre el "crimen institucionalizado".



En su momento el ministro aseguró que a partir del caso Cassez-Vallarta fue amenazado en reiteradas ocasiones y aterrorizado por parte de las fuerzas de la extinta Policía Federal.



’Se empezaron a recibir amenazas muy concretas y específicas en el teléfono de mi oficina, amenazas directas a mi familia y a mí. Los domingos, yendo yo con mi familia, fui abordado por tres camionetas de la Policía Federal’, expresó en su momento Zaldívar.



De ellas descendieron alrededor de 10 policías. Se bajaron portando sus armas y señaló que los elementos estuvieron apuntándoles cerca de 5 o 10 minutos, mientras estaban en su camioneta en la que se encontraban también los hijos del ahora ministro presidente.



También aseguró que en otra ocasión, personas se introdujeron a su domicilio de forma ilegal y se llevaron su computadora y disco duro, ’todo lo que tuviera información’.



Principalmente porque atribuyó estos actos al entonces presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna: ’Qué denuncia iba a presentar cuando eran ellos mismos, justificó’. También aclaró que la situación la vivían otros ministros también.



’No solo el presidente Calderón sabía, sino, lo supo en tiempo real. Cuando estos hechos suceden, yo le aviso al presidente de la Corte Juan Silvanes, que avise al presidente de la república porque me parecía extraordinariamente grave que se hubieran realizado hechos e intimidaciones y amenazas y actos ilegales de este nivel en contra de un ministro’



En reunión privada con sus compañeras y compañeros ministros aseguró que no haría público los hechos con la intención de no generar una crisis institucional, pero insistió en ’que yo responsabilizaba a Felipe Calderón y a Genaro García Luna de mi seguridad y la de mi familia’.



Posteriormente, al ser avisado de los hechos, contó que Calderón le llamó para consultarle si presentaría una denuncia. Tras negarse, le ofreció seguridad por parte de la Policía Federal y del Estado Mayor Presidencial (EMP).



’Y como en las Fuerzas Armadas de nuestro país sí confío, acepté el ofrecimiento’, contó. Por lo que aseguró que el expresidente mintió al declarar que desconocía de las amenazas que sufrió.INFOBAE