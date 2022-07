Gobernador reserva opinión sobre el ex fiscal de Veracruz

Xalapa, Ver.- Mientras este jueves el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa votó en contra de restituir al ex fiscal general del Estado de Veracruz, Jorge N, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez prefirió omitir declaración hasta después de los hechos, toda vez que se trata de un tema del Poder Judicial de la Federación.



’Al rato van a decir que por dar mi opinión nuevamente es una cuestión política, que estoy tratando de intervenir, pero es un proceso judicial que viene desde su destitución; lo hizo el Congreso y éste tendrá que responder’, afirmó en conferencia de prensa.



Asimismo, dijo no tener noción de lo que está pasando dentro del Tribunal pero argumentó que se trata de futurismo pensar en la restitución del aún prófugo de la justicia; ’cuando veamos que no pasó nos vamos a preguntar para qué hablamos tanto del caso’, señaló convencido de no querer que haya reversa en los avances en materia de justicia.



En este sentido, agregó que hoy la Fiscalía General del Estado dio a conocer la sentencia de 125 años de prisión contra Cipriano, Rufino y Juan Daniel N, acusados de secuestro cometido en 2016 en Xalapa; ’un caso que retomó la fiscal actual, de tantos que quedaron archivados, y esos resultados no los teníamos con el fiscal anterior’.