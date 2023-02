Gobernador aclaró que Ricardo ’N’ no está registrado como generador de violencia

Xalapa, Ver., 21 de febrero de 2023.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dejó claro que el presidente municipal de Río Blanco, Ricardo ’N’, no está registrado como un generador de violencia ni está relacionado con un grupo delictivo.



Este día, en rueda de prensa desde Palacio de Gobierno, al ser cuestionado en torno al caso del presidente municipal Ricardo ’N’, detenido el pasado fin de semana por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Córdoba, el Ejecutivo estatal aclaró que no está registrado como un generador de violencia ni está dentro de algún grupo delictivo.



No obstante, reveló que en Río Blanco y en esa zona, los alcaldes están bajo una presión porque los grupos delictivos están sobre de ellos, algunos han resistido, y deben buscar la manera de proteger su seguridad personal, y quienes tienen personal de seguridad deben apegarse a los lineamientos establecidos para portar armas, es algo que no se puede eludir.



El Mandatario puntualizó, Ricardo ’N’, por ser alcalde, tiene que aclarar las cosas, con la asesoría de sus abogados.