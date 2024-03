Texcoco.- El Ingeniero Jesús Cuanalo Araujo candidato a Diputado Federal por el Distrito 38 que comprende los municipios de Atenco, Chiconcuac y Texcoco, de la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, presentó este fin de semana y ante dos mil seguidores, sus principales propuestas de campaña.



Cuanalo Araujo, señaló que en las elecciones anteriores, lograron posicionar al Partido Verde como la segunda fuerza política de la región y colocar regidores en dos administraciones, por ello recalcó que ante esta oportunidad histórica de la candidatura a diputación federal, siente una gran fuerza, mucho más grande que las veces anteriores.

’Hace poco me decía una joven colaboradora que a quien le importan los recursos naturales le importa todo, y tiene mucha razón, a mí me importa todo, al igual que tú, me importa la familia, me importa mucho la niñez, incluidos los pequeños con discapacidad, me importan muchísimo los niños en estado de orfandad y de abandono, me importan los adultos mayores.



’ Yo sé lo que es, que un hombre mayor necesite de mejores servicios, de mejor atención médica, de una jubilación digna,

yo quiero que le dejemos a los niños, a los jóvenes, un país mejor, con recursos naturales sanos, con paz y con un bienestar económico.