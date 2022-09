Gestión de Cristian Guerrero al frente de RyTVH fue peor de lo que se anunció y perdió más concesiones

Durante una rueda de prensa el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, informó que las 11 estaciones de radio pertenecientes a Radio y Televisión de Hidalgo (RyTVH) se perdieron en su totalidad durante la gestión de Cristian Guerrero Barragán.



En febrero del presente año dieron a conocer que ante la negligencia por parte del director de RyTVH, Cristian Guerrero Barragán, quien no realizó los trámites pertinentes para conservar las estaciones, perdieron 5 de las 10 difusoras, con base al acuerdo P/IFT/Ext/071221/28, aprobado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en sesión plenarias y publicado en el Diario Oficial de la Federación Radio y Televisión de Hidalgo.



El director tenía un plazo del 25 de octubre al 7 de diciembre del 2021 para solicitar la reserva para transmitir la señal, trámite administrativo que no realizó.



De esta manera, en su momento no se aprobaron frecuencias para las estaciones de Actopan, San Bartolo Tutotepec, Tepeapulco, Tula y Pachuca, que se quedan sin suficiencia espectral. Con lo cual el sistema estatal perdía la mitad de su cobertura.



Sin embargo, la situación fue aún peor; el actual gobernador de la entidad informó que en realidad se perdieron las 11 estaciones que contaba RyTVH, que en diciembre cumpliría 37 años al aire, y no 5 que anteriormente habían mencionado.



’La información que tengo es que se perdieron todas, se perdieron las 11; no es porque llegamos y se perdieron, es porque no se actuó a tiempo para la renovación y se perdieron las 11. Parece que también se obtuvieron 4 y dos están entre una institución educativa y el gobierno del Estado’, expresó.



Menchaca Salazar lamentó que por un olvido e irresponsabilidad de la anterior administración de RyTVH se perdieran en su totalidad. Aun así puntualizó que tratarán de recuperar las estaciones como la 98.1 aunque posiblemente sea con otra frecuencia.



"Es lamentable porque es una estructura que se dio en el transcurso del tiempo y que por un olvido, una irresponsabilidad tengamos que estar buscando otras opciones. Yo no lo doy por descartado, voy a generar la comunicación con el Ifetel, con el gobierno de la República para ver qué podemos rescatar pero técnicamente y oficialmente están perdidas", puntualizó.