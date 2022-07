Gerardo Martino estaría en la mira de Boca Juniors

El destino de Gerardo Martino, una vez que culmine la Copa del Mundo de Qatar, podría estar en el balompié argentino. De acuerdo con información del periodista Gustavo Kuffner de DSports Radio, Boca Juniors estaría interesado en hacerse de los servicios del Tata.



Al terminar la participación de México en el Mundial, el contrato de Martino con la Femexfut llegaría a su fin. Por ello, el Consejo de Futbol de la entidad de la ribera ya habría sondeado la posibilidad de que el timonel llegue al club a finales del 2022.



De momento, Hugo Benjamín Ibarra funge como estratega interino y el equipo ratificó su presencia en el banquillo hasta el mes de diciembre. Sin embargo, el nombre de Gerardo Martino no es el único en la órbita del equipo Azul y Oro, Ricardo Gareca sería uno de los directores técnicos que también interesan a Boca, el Tigre no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con la selección de Perú, por lo que está disponible para escuchar ofertas.



Cabe señalar, que el ’Tata’ tendría interés en volver a su país por temas familiares, a la espera de poder pasar más tiempo con sus tres hijos, su esposa y su nieto. Hace casi una década que Martino dirigió por última vez en Argentina, el ex estratega del Barcelona y el Atlanta United tuvo su más reciente experiencia en el futbol argentino en el 2013 cuando comandó a Newell’s, equipo con el que salió campeón.