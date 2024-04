Genera confianza en la asociación de Afores la reforma aprobada

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) reconoció que respalda la reforma aprobada sobre la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar debido a que genera confianza para mantener los recursos de los trabajadores.



’Reiteramos que los principios de propiedad individual de las cuentas de ahorro y la administración eficiente de las Afores se mantienen vigentes y no se modificarán con la aprobación de la iniciativa sobre cuentas de trabajadores que, con derecho a jubilarse, no han reclamado sus recursos después de un tiempo’, añadió.



La Amafore respalda la búsqueda constante de iniciativas y mecanismos para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores mexicanos.



Hoy, en la comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, avanzó la creación de un fondo que garantizará el pago del 100% de las pensiones al jubilarse. Se espera que esta propuesta sea sometida a votación en el pleno este martes.



La mayoría oficialista, encabezada por diputados de Morena, respaldó la propuesta con 19 votos a favor de los 29 posibles. Por otro lado, la oposición votó en bloque con sus 10 votos en contra, y no hubo ninguna abstención respecto a la reforma que busca modificar siete leyes y destinar más recursos a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de establecer un fideicomiso para garantizar que los trabajadores que ganan menos de 17,000 pesos mensuales reciban un 100% de recuperación al jubilarse.



Para lograr esto, el dictamen aprobado propone destinar hasta 40,000 millones de pesos al llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar, utilizando fondos de 2.2 millones de cuentas de ahorro para el retiro y de viviendas inactivas.



’Los recursos de este fideicomiso estarán integrados por diferentes fuentes de ingreso; una de ellas tiene que ver con las cuentas inactivas que se encuentran en las Afores y que oscilan a un monto aproximado de 40,000 millones de pesos’, detalló la diputada Angélica Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, y uno de los integrantes de Morena que presentó la iniciativa.



Cisneros dijo que las Afores manejan cerca de 6 billones de pesos, e insistió en que ’de ninguna manera están incluidos en estos fondos, los fondos de los trabajadores que se encuentran en activo’.



La propuesta indica que los recursos provendrán de cuentas inactivas de personas con más 70 años, y de 75 años en el caso del sector público.



Además, subrayó que uno de los puntos de la propuesta que acompañó el diputado Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, es que las personas que detecten que sus recursos son tomados para este fideicomiso por contar con una cuenta inactiva puedan reclamar sus montos en cualquier momento.Con información de FORBES