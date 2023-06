GEM agiliza entrega de obras, pero deja en el olvido hospitales inconclusos

Naucalpan, Méx.-A tres meses de que concluya el gobierno de Alfredo del Mazo, agiliza entrega de obras, pero es evidente que han claudicado y de plano reconocen implícitamente que dejaron pendientes históricos que no pudieron resolver en más de una década, ejemplo de ello los nueve hospitales inconclusos, entre otros más que no resolvieron en casi un siglo, como la pobreza estructural que azota a casi la mitad de la población mexiquense, aseguró el diputado local, Isaac Montoya Márquez.





Los hospitales inconclusos, exigencia que reiteró el Grupo Parlamentario de Morena al gobierno estatal, se ubican en los municipios de Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla, Tepotzotlán, Aculco, Zinacantepec, Zumpango, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli y Acolman, y la maestra Delfina Gómez en su proyecto de gobierno, retomará este gran pendiente que dejaron los gobiernos del PRI en perjuicio de la población.





El pasado mes de marzo de 2023, después de 9 años el gobierno estatal inauguró el hospital en Coacalco, y quedaron pendientes nueve unidades más, que datan desde el año 2013.





Isaac Montoya puntualizó, el pueblo eligió a una mujer que sí es fiel reflejo de su pueblo, para enfrentar y dar solución a los grandes problemas del Estado de México y por supuesto no será fácil, pero se comienza con la voluntad política que desgraciadamente el régimen aún gobernante nunca tuvo.



El legislador de Morena, enfatizó que, otro de los grandes pendientes, la pobreza estructural prevalece en las zonas urbanas más olvidadas, en las poblaciones campesinas y por supuesto la lamentable situación de abandono de los pueblos indígenas que siempre han sido dejados al último o para nunca.





En 2020, prácticamente la mitad de los 16 millones 992,418 habitantes de la entidad estaban en situación de pobreza (48.9 %), tenían por lo menos una de las seis carencias sociales señaladas por Coneval (rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a servicios básicos, y acceso a la alimentación) y un ingreso por debajo de 4 mil 305 pesos para las zonas urbanas y 3 mil 106 para zonas rurales, y 8 de cada 100 personas en la entidad están en pobreza extrema.





De acuerdo con el Coneval, Ixtapan del Oro es el municipio más pobre del Estado de México, el 80.9 por ciento de la población, de los 5 mil 549 habitantes, viven en pobreza y el 18.5 por ciento en pobreza extrema. Además, señaló que, la pandemia, el abandono de las autoridades y la presencia del crimen organizado han agudizado la situación.





El representante popular de la 4T, subrayó es solo una referencia de que el PRI gobierno no puede y no pudo, por eso la alternancia con la maestra Delfina Gómez, es hoy una realidad porque el pueblo mexiquense por fin pudo decidir libremente.