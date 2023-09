García Luna 2.0: proponen a Cabeza de Vaca como estratega de seguridad del FAM

Dirigentes nacionales del PRI-PAN-PRD dieron a conocer que fue designado como el coordinador del Frente Amplio por México (FAM) en materia de seguridad Francisco García Cabeza de Vaca, quien es vinculado con el crimen organizado además de haber desviado recursos millonarios durante su administración.



A través de un comunicado, los dirigentes nacionales de los tres partidos opositores Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano manifestaron su aprobación hacia el exgobernador de Tamaulipas



"Las ideas y aportes del ex mandatario serán muy valiosos y, sin duda, contribuirán a enriquecer el debate político y fortalecer este proyecto’.



Decidieron nombrar a García Cabeza de Vaca como coordinador de las mesas de expertos en seguridad con el propósito de aportar ideas y estrategias para hacer frente al crimen organizado y la inseguridad en México. Se destacó que durante su mandato, los niveles de violencia en la frontera y los municipios de Tamaulipas disminuyeron.



’Gracias a García Cabeza de Vaca, la incidencia delictiva en Tamaulipas estuvo a la baja y fue uno de los estados que presentó mayores avances en materia de seguridad. Los delitos contra el patrimonio, homicidios y secuestros descendieron considerablemente durante su gestión. De ahí la importancia de que sus ideas se integren en la Plataforma del Frente Amplio por México’.



Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un comentario con la prudencia para no ser sancionado.



’Es el coordinador del Proyecto de Desarrollo es José Ángel Gurría, que fue el que aprobó el Fobaproa cuando era secretario de Hacienda, cuando las deudas de una minoría se convirtieron en deuda de todo el pueblo de México y si ahora me dicen que el coordinador de seguridad va a ser el señor, para hacer la estrategia de seguridad, pues mejor no hablo porque no me vayan a sancionar’, dijo.



Francisco García Cabeza de Vaca habría recibido dinero del Cártel del Golfo durante su campaña como presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, en 2004, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, y que una vez en el cargo habría cumplido las órdenes de este grupo criminal.



A un día de haber dejado el poder, el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca no se presentó a la toma de protesta de Americo Villareal y desde entonces no ha hecho acto de presencia, misma situación con sus funcionarios, quienes habrían huido antes de la toma de protesta del morenista.



Si bien al final de su gobierno, en octubre de 2022, se activó una alerta migratoria para evitar que el panista saliera del país, en marzo del presente año un juez suspendió la orden de aprehensión en su contra.



Según lo informado por la UIF, 13 empresas aparentemente utilizadas como prestanombres por García Cabeza de Vaca están vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Colombia. Estas mismas empresas también tienen contratos con el gobierno de Tamaulipas y se les relaciona con irregularidades en el manejo de fondos públicos. Indicaron que siete de estas empresas fueron utilizadas por el Cártel de Sinaloa para transferir más de 60 millones de pesos a las cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca.



Estas transferencias se realizaron en 2013 y 2019, periodo en que era Senador por el PAN y en el otro gobernador de Tamaulipas, y se utilizaron para adquirir un lujoso departamento en la Ciudad de México, el cual posteriormente fue vendido al mismo cártel del narcotráfico.



En diciembre de 2013, se realizaron transferencias de 14.3 millones de pesos a las cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca a través del sistema SPEI. Al día siguiente, el político panista compró un departamento por la misma cantidad. La UIF considera que esta coincidencia en tiempo y monto sugiere una posible conexión entre los recursos de origen ilícito transferidos a una financiera y la compra del inmueble.



Además, se descubrió que García Cabeza de Vaca utilizó estructuras crediticias para simular transacciones lícitas, utilizando operaciones de préstamo que no ha pagado. La UIF también documenta que las siete empresas involucradas en las transferencias son parte de un esquema de venta de facturas apócrifas utilizado para lavar activos pertenecientes tanto al Cártel de Sinaloa como al Cártel de Colombia.



La Unidad de Inteligencia Financiera ha encontrado que García Cabeza de Vaca, político panista, posee 28 propiedades tanto en México como en Estados Unidos, incluyendo ranchos, cuyos valores exceden ampliamente sus ingresos legítimos declarados ante las autoridades fiscales.



Según la UIF, sus ingresos como servidor público durante 20 años ascienden a 23 millones 935 mil 764 pesos, pero al analizar sus declaraciones fiscales y otras fuentes de información, se descubrió que no ha declarado ingresos por un total de 10 millones 570 mil 856 pesos, lo que constituye evasión fiscal.



Sin embargo, este monto solo se refiere a los recursos que han ingresado a sus cuentas bancarias y no incluye las propiedades que posee, las cuales también evidencian una riqueza inexplicable según las autoridades.Con información de CONTRALÍNEA