Garantizan una menstruación digna a estudiantes de educación básica

TEXCOCO, Estado de México.- Con la finalidad de garantizar el derecho a una menstruación digna de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que cursan su educación básica y media superior, el Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), impulsa al programa de distribución de productos gratuitos para la gestión menstrual en escuelas públicas.



Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI, destacó que, por instrucciones de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, las políticas públicas educativas se enfocan en promover una gestión de la menstruación saludable y accesible para todas las estudiantes.



De esta forma, el Gobierno de la Transformación en el Estado de México trabaja por una menstruación digna, porque existen estudiantes que enfrentan dificultades para conseguir dichos insumos, ya sea por la distancia de los centros de distribución o debido a la falta de recursos económicos.



Esta situación, dijo, tiene consecuencias en actividades fundamentales para el pleno desarrollo de las mujeres como es la educación, ya que muchas eligen quedarse en sus casas ante la falta de acceso a estos insumos.



En el marco de celebración del Día de la Mujer Mexicana, se realizó la entrega de toallas sanitarias gratuitas a las alumnas de la Secundaria ESTIC #18 ’José María Luis Mora’, beneficiarias de este programa que llegará a 205 mil 279 estudiantes en toda la entidad.



’Las niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses son una prioridad para quienes servimos al pueblo, estamos para apoyarlas, las acompañaremos para que este periodo lo puedan vivir de manera natural y no sea un motivo para faltar a la escuela, ya que la deserción escolar de las niñas provoca que sus posibilidades de tener un mejor futuro se reduzcan’, manifestó Elsa Lourdes Fuerte Robles, Directora del Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE) ante la comunidad estudiantil de este plantel, dirigido por la Profesora Esperanza Murillo Paz.



Durante la entrega de toallas sanitarias gratuitas, la funcionaria de la SECTI invitó a la comunidad estudiantil a que acepten la menstruación como un proceso natural.



’Los niños, adolescentes y hombres también pueden contribuir a que las mujeres que los rodean vivan este proceso con naturalidad. La educación, la información científica y la empatía pueden transformar la manera en la que vivimos el ciclo menstrual’, expresó.



Fuerte Robles destacó que la información científica y la empatía pueden transformar la manera en la que se vive el ciclo menstrual, ’porque muchas veces lo vivimos en silencio y con mucha desinformación, hay mitos o estigmas que causan miedo, inseguridad o que, directamente, dañan la salud de las mujeres. Muchas niñas y adolescentes abandonan la escuela o faltan a sus clases cuando tienen el periodo, porque no cuentan con insumos como toallas sanitarias, tampones o copa menstrual. También porque la menstruación se vive como un proceso penoso o porque experimentan dolor o incomodidades físicas’.



Este programa busca no sólo facilitar el acceso a productos menstruales, sino también fomentar un entorno educativo inclusivo y propicio para el desarrollo integral de las estudiantes, eliminando posibles obstáculos que afecten su participación plena en el proceso educativo en igualdad de condiciones.



