Garantiza Salud espacios libres de discriminación para los usuarios

El 25 de junio de cada año se celebra el Día Mundial de la Diversidad Sexual, una fecha importante para reivindicar los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQA+. La conmemoración de este día busca impulsar el respeto y la tolerancia hacia la diversidad sexual, lo que contribuye al avance en la lucha contra la discriminación y el reconocimiento de la igualdad de derechos para este sector de la población.



El 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la OMS eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas, considerada durante mucho tiempo como una conducta reprobable y una enfermedad mental ’curable’.



Derivado de lo anterior, para la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) resulta imprescindible reconocer el ejercicio de los derechos de las personas y elaborar políticas públicas con perspectiva de género que garanticen el acceso a los servicios de salud para todas las personas mediante procesos de capacitación y sensibilización al personal en temas como:



• Acceso sin discriminación a los servicios de salud para las personas de la diversidad sexual



• Lenguaje incluyente, libre de estigma y discriminación, para prestadores de servicios de salud.



• Sexualidad, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH/Sida, hepatitis C y su repercusión en la salud mental.



• Valores y cultura de buen trato 2023



Para lo anterior, la SSH, garantiza el acceso a la salud a personas que cursan con alguna ITS a través del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), donde se oferta a la población en general consejería en temas de este tipo de padecimientos, así como en planificación familiar, detección oportuna de cáncer cervicouterino y de mama, pruebas rápidas y detecciones de VIH, hepatitis C y sífilis.



Asimismo, se otorgan servicios de medicina general, psicología, nutrición, y odontología para la población diagnosticada con las enfermedades antes mencionadas y que no cuentan con derechohabiencia en alguna institución de servicios de la salud.