’¡Ganamos el primer round!’: Delfina Gómez ha reunido a más de 330 mil militantes y simpatizantes en precampaña

SANTIAGO TIANGUISTENCO, Estado de México. Con más de 330 mil militantes y simpatizantes, la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de MORENA a gobernadora del Estado de México, afirmó que en la precampaña ’¡ya ganamos el primer round!’.



’Ganamos el primer round de la batalla maestra. El cambio es nuestro, de las y los mexiquenses que ya decidieron sacar a los de siempre, a los que abusaron por 100 años y que ya no pueden hacer nada contra la voluntad del Pueblo’, sentenció.



Ante simpatizantes de Tianguistenco y de varias comunidades aledañas, donde destaca la elaboración de bellos sarapes de lana, la maestra Delfina Gómez agregó que, en un mes de recorrer el Estado de México, se han realizado más de 80 eventos con militantes y encuentros con morenistas de diversos sectores productivos, campesinos, ambientalistas y empresarios.



’El cambio es nuestro, está por llegar de la mano de las y los morenistas mexiquenses que ya decidieron y que han percibido nuestra fuerza. Vamos a aumentar la ventaja que tenemos en los sondeos, ya vimos la participación y el trabajo de nuestros simpatizantes’, comentó Delfina Gómez entre porras y gritos.



Frente a la sede delegacional de Gualupita Yancuictlalpan, la maestra Delfina Gómez preguntó a los cientos de asistentes ’¿Están listos?’, y todos respondieron ’¡Sí, estamos listos!’, y de inmediato se escuchó una larga batería de aplausos.



Al lugar llegaron con mantas y pancartas de MORENA, militantes y simpatizantes de Capulhuac, Almoloya del Río, Rayón, Texcalyacac, San Antonio La Isla, Ocuilan, Atizapán, Calimaya, y Xalatlaco, entre otros, ante quienes señaló que ’el cambio es de mujeres y hombres comprometidos con la Cuarta Transformación que merecen una vida más digna, sin corrupción y sin abusos’.



’Los simpatizantes y nuestra militancia se encuentran listos. No vamos a permitir simulaciones y que los conservadores digan que ellos son el cambio, la gente ya está despierta, ya no les cree, y les decimos muy claro que el cambio es nuestro y que ganamos este primer paso del proceso interno de precampaña’, reiteró la morenista.









Al hacer uso de la palabra, Martha Guerrero, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, afirmó que es tiempo de las mujeres. Indicó que la maestra Delfina Gómez es una persona comprometida y con valores, por lo que es una garantía para los mexiquenses de la 4T.



Asimismo, Martha Guerrero denunció que ya se está observando la compra de votos mediante los programas sociales. Exhortó a la militancia a no ceder y a fortalecer la dignidad porque el cambio está próximo.