Funcionarios de Cabeza de Vaca también corrieron antes de protesta de Villareal

A un día de haber dejado el poder, el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca no se presentó a la toma de protesta de Americo Villareal y desde entonces no ha hecho acto de presencia, misma situación con sus funcionarios, quienes habrían huido antes de la toma de protesta del morenista.



Si bien a través de redes sociales continúa activo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al día siguiente de haber dejado el poder no se presentó a la toma de protesta de Americo Villareal, indicando que se encuentra de vacaciones.



Misma situación con sus funcionarios que para la entrega legal de la administración no se presentó ningún secretario, subsecretario ni director general, encontrándose el nuevo gobierno con las oficinas vacías, de acuerdo con el actual gobierno.



El actual Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, recordó que no es una persecución política, sino resultado de una investigación financiera, y además habló de situaciones fuera de lo habitual en el proceso de entrega-recepción en el Gobierno estatal.



’Hay situaciones fuera de lo habitual como es el hecho de que se han encontrado oficinas abandonadas, secretarios, subsecretarios, directores generales que ya no se encuentran’, mencionó en entrevista con medios locales. ’A veces ya no encontramos a los funcionarios o titulares que deberían estar manteniéndose como funcionarios de gobierno de nuestra entidad mientras que no llegara quién los va a relevar’.



’Lamentablemente las gentes que estaban al frente de algunas subsecretarías no están, las oficinas están vacías sin nadie que haga ese proceso’, agregó el mandatario estatal sobre el estado en el que encuentran las diversas dependencias.



De acuerdo con una publicación de Manuel Espino para el diario El Universal, dos días antes de realizar la entrega de gobierno al morenista Américo Villareal, Cabeza de Vaca se habría ido fuera de México, presumiblemente a Estados Unidos debido a que cuenta con la nacionalidad.



La información publicada por El Universal proveniente de fuentes federales que revelaron que ya se iniciaron los trámites ante la Interpol para la emisión de la ficha roja para la búsqueda y localización del exmandatario tamaulipeco en más de 120 países.



Ante esto la defensa legal del panista aseguró que su cliente se encuentra de vacaciones en su rancho. Con información de SIN EMBARGO