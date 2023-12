La titular de Sebiso Simey Olvera y el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa son los virtuales ganadores para contender por la fórmula morenista al Senado en Hidalgo, informó el CEN guinda el día de ayer, derivado de que fueron los ganadores de las encuestas que aplicaron en la entidad.



La encuesta que aplicó la Comisión Nacional de Elecciones entregó resultados distintos a los dados a conocer públicamente y hay una razón de fondo que podría explicarlo.



Y es que como primera premisa podría suponerse que el proceso no fue limpio, pero guste o no, ello no se podría afirmar hasta que no se conozca sobre la encuesta que hizo el estudio y las encuestas espejo que respaldaron los resultados.



Aunado a ello, al tratarse sobre un proceso poco amplio y de relativo poco interés, sólo hubo 4 encuestadoras que publicaron resultados, siendo muy pocas para elaborar un poll of polls -que aún así lo hicimos- y que encima no cuentan con el prestigio que tienen otras, es decir, que presumiblemente fueron medios propagandísticos.



Primero porque ninguna de ellas concordó con el resultado final: pudieron coincidir con uno de los ganadores en algún género pero no con ambos. Y segundo porque ya se apreciaban sesgos al contemplar que en sus mediciones hubo algunos personajes que resultaron ’punteros’ mientras en otras ni siquiera aparecieron entre los principales contendientes.



Lo lógico habría sido que si bien podrían tener un resultado que favoreciera a alguno de los perfiles, quien resultara puntero en otra medición también debería de haber aparecido en sus estudios y no fue así, pese a que manejaron diferencias muy altas sobre el resto.





La de mayor reconocimiento entre las mencionadas por ejemplo, no puede calificarse de “prestigiosa” dentro del ramo. Demoscopia Digital no contempló a Natividad Castrejón ni a Navor Rojas pese a que las otras tres encuestadoras sí lo hicieron, es decir, que en los otros estudios alcanzaron siquiera una intención mínima que para ellos fue despreciable -o los removieron arbitrariamente-. Esta encuestadora sólo alcanzó a atinar en el perfil femenino donde dio por ganadora a Simey Olvera. Al final dejó fuera a 4 de los principales contendientes.



Rubrum también dio por ganadora a Simey Olvera pero en el perfil masculino falló. La encuestadora sin embargo fue conocida por ser de las pocas que dio como ganador a Marcelo en la interna de Morena cuando perdió por más de dos dígitos, lo que le resta mucha credibilidad.



Massive Caller está por debajo de las dos anteriores en cuanto a precisión pero al menos suele mencionar a alguno de los perfiles que se encuentra en la lucha. Esta encuestadora acertó en el perfil masculino pero falló, por mucho, en el femenino.



Finalmente ResearchLand es nueva para quien escribe esta columna y para muchas personas en general -pueden verse sus redes sociales para corroborar lo dicho-. Esta también acertó en cuanto al perfil masculino pero erró con el femenino.



Si bien se hizo un ejercicio donde se promediaron los resultados de cada competidor, la falta de resultados para todos y de mejores referentes en cuanto a casas encuestadoras hacen que este pueda ser engañoso.



Hubo un solo indicador donde las encuestadoras, en su conjunto, acertaron respecto a los ganadores: tanto Simey como Cuauhtémoc, si bien no fueron los mejor evaluados en el promedio -ya se explicó el sesgo en ello-, sí fueron los únicos que aparecieron en todas las mediciones, aunque no necesariamente como punteros.



ATIZOS



¿Se equivocaron las encuestas? No. Se equivocaron solamente estas encuestadoras -que son muy pocas- y que encima ninguna de ellas es reconocida como alguna de las más prestigiosas del país. El no haber incluido a la totalidad de perfiles competitivos -respecto otras encuestadoras- revela un sesgo muy específico.



De haber sido grande la cantidad de estudios levantados -diversas casas encuestadoras con más de una medición- y de haber publicado sus resultados aquellas de mayor prestigio, el poll of polls habría sido cuasi idéntico al resultado final, es decir, que no habría dudas sobre quién efectivamente estaba mejor posicionado en el ánimo ciudadano, tal como existe con las encuestas presidenciales, donde una treintena de ellas publican sus resultados de manera periódico y por ello las más grandes variaciones que tengan unas son minimizadas con los resultados que presenta el resto, siendo el método más confiable para inferir los resultados de una contienda.