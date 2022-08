Fueron puestos para proteger a empresas extranjeras y encima les pagan todo en la CRE

La Comisión Reguladora de Energía fue puesta para atender las necesidades de empresas extranjeras pero que sus sueldos, que llegan a superar el sueldo del primer mandatario en más del 44 mil pesos, y que van con cargo al erario.



Durante su conferencia de prensa del 8 de enero de 2021, el titular del Ejecutivo señalaba que los organismos autónomos como la CRE se comportaban como ’tapaderas, son como organismos alcahuetes. Así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo, pues así, para eso crearon y cuestan mucho. No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos’.



Mientras tanto tales compañías no ven por sus trabajadores; ejemplo de ello, en el suceso ocurrido el pasado miércoles donde se registró un derrumbe en una mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila, la cual provocó que se inundara un socavón donde quedaron atrapados 9 mineros, ante esto la Cámara de Mineros de México (Camimex) publicó al poco tiempo que se deslinda del accidente donde hasta el momento los mineros continúan atrapados.



López Obrador aseveró que fueron creados ’para que los con las privatizaciones tuvieran su propio gobierno, que ya no importara la Secretaría de Energía ni Pemex. Es una empresa más, como cualquier empresa particular, privada, ya eran estas reguladoras las que decidían y deciden. La Comisión Federal de Electricidad, no, pues también sujeta a organismos de este tipo, la Secretaría de Comunicaciones, bueno, esta de competencia’.



En la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los altos funcionarios no conocen la austeridad: sueldos por arriba del tope establecido por la Constitución (ningún servidor público puede ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador) y gastos suntuosos a costa del erario forman parte de su día a día.



Ejemplo de ello es el comisionado presidente de este organismo autónomo, Leopoldo Vicente Melchi García, quien percibe 211 mil 811.95 pesos de sueldo bruto mensual, de acuerdo con el documento Remuneración Mensual por Puesto Integral de la Estructura Actual de la CRE. Esto es 44 mil 191 pesos más de lo que percibe el titular del Ejecutivo federal, quien gana un sueldo bruto al mes de 167 mil 617 pesos.



Lo mismo sucede con los otros cuatro comisionados –Norma Leticia Campos Aragón, Luis Guillermo Pineda Bernal, Guadalupe Escalante Benítez y Luis Linares Zapata–, que obtienen 173 mil 513.18 pesos brutos. E incluso con el secretario ejecutivo –Guillermo Vivanco Monroy–, que percibe 171 mil 978.34 pesos. Más de 2 millones de pesos anuales por cada uno.



Este organismo ha sido uno de los criticados por el presidente de la República por responder a los intereses de compañías extranjeras e, incluso, ha propuesto su desaparición.



Además del sueldo bruto del que dispone la cúpula de la CRE, sus integrantes tienen otros beneficios como seguros, prima vacacional, prima quinquenal, aguinaldo, pago por defunción ayuda para despensa, equipo de comunicación, gasolina y asignación de vehículo y gastos en alimentación.



Sin definir cada uno de los montos en el rubro que corresponde, el tabulador indica que desde el comisionado presidente hasta el puesto de jefe de Departamento tienen acceso a “seguro colectivo de retiro”, que va de 12 mil hasta 25 mil pesos. A esta pueden acceder quienes estén en ocho cargos: presidente, comisionado, secretario ejecutivo, director general, director general adjunto, director de área, subdirector de área y jefe de departamento. Los operativos y quienes se encuentran por honorarios no cuentan con este beneficio.



La plana mayor de la CRE también es beneficiaria del seguro de gastos médicos mayores, con un monto de 295 a 1 mil salarios mínimos para su presidente; de 259 a 1 mil para los cuatro comisionados; de 222 a 740 para cada uno de los siete puestos directivos generales y adjuntos; de 148 a 740 para los directores de área y de 111 a 740 para los subdirectores de área.



La prima vacacional por cada periodo corresponde al 50 por ciento de 10 días de salario base (con 23 mil 248.70), con ello, el presidente de la CRE obtiene 7 mil 749.56 [15 mil 499.12 al año]; cada comisionado 2 mil 886 pesos por periodo vacacional [5 mil 772.7 anuales], y el secretario ejecutivo pesos 2 mil 938.16 [5 mil 876 cada periodo fiscal], que son quienes perciben un sueldo mensual mayor que el del titular del Ejecutivo. La prima quinquenal tiene un rango de pago que va de 46 a 136 pesos de acuerdo con los años de servicio.



El aguinaldo, basado en un pago de 40 días de sueldo base al año, deja para la CRE: 30 mil 998 para su titular; 23 mil 90 pesos para cada comisionado y 23 mil 505 para el secretario ejecutivo.



Los pagos por defunción van de acuerdo con la comprobación de facturas, pero en el tabulador indica que se puede alcanzar un pago de hasta 4 meses de sueldo base; esta prestación podría alcanzar los 92 mil 994.8 para el presidente de la CRE; 69 MIL 272.6 para comisionados y 70 mil 519.52 pesos para el secretario ejecutivo.



Sin especificar montos, a los comisionados de la CRE les son asignados equipos de comunicación, gasolina mensual y asignación de vehículo: “hasta dos o uno y el apoyo económico” para el presidente; “uno o el apoyo económico” para los comisionados y secretario ejecutivo y el “apoyo económico” para los directores generales.



Durante su conferencia de prensa del 8 de enero de 2021, el titular del Ejecutivo señalaba que los organismos autónomos como la CRE se comportaban como “tapaderas, son como organismos alcahuetes. Así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo, pues así, para eso crearon y cuestan mucho. No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos”.



López Obrador aseveró que fueron creados “para que los con las privatizaciones tuvieran su propio gobierno, que ya no importara la Secretaría de Energía ni Pemex. Es una empresa más, como cualquier empresa particular, privada, ya eran estas reguladoras las que decidían y deciden. La Comisión Federal de Electricidad, no, pues también sujeta a organismos de este tipo, la Secretaría de Comunicaciones, bueno, esta de competencia”.CONTRALÍNEA