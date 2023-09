¡Fuera Octavio Castillo y Grupo Universidad de la UAEH!

Los violentos sucesos registrados en el Instituto de Artes y el edificio de Abasolo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) el pasado 19 de septiembre en que intervinieron grupos porriles para desalojar a estudiantes y padres de familia, tienen un sello inconfundible: la mano de la Sosa Nostra y sus formas autoritarias y represoras de hacer las cosas.



A diferencia de la década de los 80`s, cuando Gerardo Sosa Castelán, hoy preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, se refugiaba en los muros del silencio y la impunidad, hoy, como lo sugerido por George Orwell en su obra 1984, hay cámaras que todo lo ven y recabaron cada paso dado en los desalojos.



Estos ojos de la justicia informativa y social nos han enseñado que los porros de Octavio Castillo llevaban armas blancas desde navajas, chacos, boxers y de acuerdo a varios de los estudiantes, hasta uno de ellos llevaba una pistola que detonó al aire. Esto no es permisible bajo ningún concepto, menos el discurso incendiario de la rectoría de que los estudiantes fueron los culpables.



Si para un estudiante o para cualquiera que ingrese un arma a un campus hay algo similar a una expulsión, lo menos que puede haber para estos porros y su jefe es su baja inmediata y su procesamiento por la vía judicial. Aquí no opera ningún argumento legaloide de una mancillada "autonomía"; son delitos que deben ser castigados desde el que ordenó movilizar a los intendentes y administrativos como Agustín Sosa Castelán, como el fósil dirigente estudiantil José Esteban Rodríguez y el mismo rector.



A estas alturas no se puede permitir que la UAEH siga siendo un reducto porril, autoritario y represivo en que sólo era cuestión de que dimitiera la directora del Instituto de Artes, María Teresa Paulín Ríos, acusada de proteger a maestros acosadores, sino que la protección de Castillo a tal funcionaria llevó a estas crisis que hoy tiene en paro total a los institutos de la UAEH y con pie fuera al rector.



La torpeza quiere impunidad como la apuesta que hicieron con Adán Augusto. Esperemos que la razón se imponga.