Fue Tamaulipas una mina de oro para Cabeza de Vaca y calderonistas

El gobierno del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas fue una oportunidad tanto para él como para un grupo de calderonistas, que robaron la elección del 2006 y operaron en la entidad para enriquecerse sin temor alguno.



El 13 de mayo de este año, SinEmbargo publicó que un grupo de políticos incondicionales de Felipe Calderón Hinojosa y vinculados a los sobornos para aprobar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto se reubicó en Tamaulipas para trabajar y hacer millonarios negocios respaldados de Cabeza de Vaca.



Este grupo está encabezado por Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Calderón en la Presidencia de la República, cuyo despacho de abogados, Accuracy Legal and Consulting, S.C., ha representado a García Cabeza de Vaca en numerosos litigios.



El grupo quedó amparado política y económicamente, ya que desde el Estado recibieron contratos millonarios por servicios que ofrecieron a través de despachos y consultorías.



Como fue el caso de Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública de Calderón, a quien García Cabeza de Vaca asignó un contrato, sin licitación y por sólo cuatro meses, por 26 millones 500 mil pesos únicamente para supervisar las revisiones de los órganos fiscalizadores a las cuentas del gobierno estatal, de acuerdo con Sin Embargo.



Además de Gil Zuarth figuran Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública de Calderón así como Javier Lozano Alarcón, Maximiliano Cortázar Lara y Jorge Manzanera Quintana, Secretario del Trabajo, coordinador de Comunicación Social y operador electoral de Calderón, respectivamente.



Durante el cierre de campaña del doctor Américo Villarreal en esta ciudad, el Secretario de Difusión y Prensa del Movimiento de Regeneración Nacional acusó a Javier Lozano, a quien llamó "mapache electoral" de operar como delegado del PRIAN y también denunció la complicidad del ex gobernador Roberto Madrazo para financiar la guerra sucia en el Estado.



"Los calderonistas están en Tamaulipas, no es casualidad que Javier Lozano sea Delegado del PRI y del PAN en el Estado y esté tratando de aferrarse en contra de la voluntad de los tamaulipecos", indicó.



’Al llegar al Gobierno [García Cabeza de Vaca] contrató a un grupo de expertos, todos panistas, para que fueran sus asesores y les pagó mucho dinero. Seis años después, vimos que ha sido una de las gubernaturas más perniciosas y es mucho decir, ya que Tamaulipas viene de estar con un Yarrington, Eugenio Hernández y muchos gobernadores nefastos […] Cuando él llegó todo mundo decía que qué bueno que había llegado un Gobernador nuevo de otro partido, luego de ser un estado netamente priista. Que él acabaría con toda la tradición priista de corrupción, enriquecimiento ilícito, vinculación al crimen organizado… había esa percepción’, comentó, en una entrevista para Sin Embargo, Guadalupe Correa, profesora asociada en la Universidad de George Mason en Virginia, Estados Unidos.



La diputada del Congreso de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar, indicó que el nuevo gobierno se enfrenta a varias limitantes, como es el hecho de que el gobernador de Morena no podrá interceder en su totalidad en el tema de seguridad debido a que a pocos meses de que finalizara el gobierno de Cabeza de Vaca dictaminaron darle el total poder a el Fiscal Irving Barrios Mojica, quien fue designado como procurador por Cabeza de Vaca y promovido como Fiscal hasta el 2025, con la posibilidad de extender su cargo hasta 2032, a partir de una reforma realizada a la Constitución del estado en septiembre pasado que eliminó el impedimento de ser reelecto..



Irving Barrios Mojica ha sido acusado de ser el creador del ‘michoacanazo’, operativo ocurrido el 26 de mayo de 2009 durante el gobierno de Leonel Godoy, donde anunciaron que habían detenido a 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán por elementos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército Mexicano, luego de ser señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, pero que al poco tiempo fueron absueltos debido a que no encontraron pruebas.



’En esta legislatura, el periodo pasado, el último día se dictaminó algo atroz y vergonzoso. Le están quitando la gobernabilidad al doctor Américo Villarreal en el ámbito de la seguridad, ya que una de las responsabilidades que tiene el Gobernador es mantener la seguridad de todos los tamaulipecos y con este dictamen que hicieron el 30 de junio (y de manera atropellada) es hacer una super Fiscalía donde le dan todo el empoderamiento a una sola persona que es el Fiscal Irving Barrios Mojica, que es el creador del ‘michoacanazo’’, comentó.



En diversas ocasiones, Barrios Mojica fue señalado de buscar fabricar delitos en contra de alcaldes, diputados y dirigentes de Morena, durante su gestión.



Ahora, Santiago Nieto Castillo, miembro del equipo de transición de Villarreal, señaló que en Tamaulipas se asentó este grupo político conformado por diversas figuras de la oposición con la única finalidad de apoyar a García Cabeza de Vaca y operar con ayuda de los recursos del estado; sostiene que él y su equipo de investigadores reclutados por Villarreal, tienen pilas de evidencias contra García Cabeza de Vaca que podrían probar un saqueo de miles de millones de pesos a Tamaulipas.Daniela Barragán | SIN EMBARGO