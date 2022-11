Frena Viggiano las aspiraciones de Fayad desde el CEN del PRI: le niegan registro

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, dirigido por Alito Moreno y la secretaria general Carolina Viggiano, negaron el registro del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, que aspiraba contender en el proceso de elección de integrantes del Consejo Político Nacional.



A través de la Comisión de Procesos Internos (CNPI), rechazaron la solicitud de registro debido a que, de acuerdo con diversos medios, no cumplía con los requisitos como es la constancia donde acredite haber estado como militante del PRI al menos cinco años, documento que es expedido por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario y que no fue entregado.



Así también indicaron en el documento firmado por la presidenta del órgano auxiliar de la Comisión de Procesos Internos, Victoria Eugenia Méndez Márquez, y la secretaria técnica, Mayka Ortega Eguiluz, que para hacer válido el registro les habría faltado entregar un documento emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Nacional, donde demuestre el pago de cuotas al partido hasta el mes de septiembre del presente año.



Fue el 31 de octubre que les notificaron a los integrantes de la planilla identificada con el color rojo, encabezada por Omar Fayad, hacer entrega de los documentos faltantes como fecha límite el 1 de noviembre.



Si bien el pasado martes el representante de la planilla, Roberto Rico, presentó los acuses de las constancias que ordena la convocatoria, la Comisión de Procesos Internos dictaminó que no se habían cumplido los requisitos en tiempo y forma para participar en el proceso de elección del octavo Consejo Político Nacional del PRI.



Quienes integran la planilla que encabeza el exgobernador son Roberto Rico Ruiz, Sayonara Vargas Rodríguez, Paola Jazmín Domínguez Olmedo, Cristhian Ruiz del Valle, Mario Muñiz Alonso, Michelle Calderón Ramírez, Aranza Abigail Paz Pérez, Georgina Cruz Hernández y Miriam Remedios Aguado Guerrero.



Esta planilla pretendía contender como aspirantes propietarios y suplentes a las candidaturas a consejeras y consejeros políticos nacionales para el período estatutario 2022-2025, en representación del Estado de Hidalgo.



Ante esto el presidente del PRI en la entidad, Julio Valera Piedras dijo que “escuché” que la planilla roja, que encabeza Omar Fayad, estará estableciendo una impugnación. Esta la tendría que hacer ante la Comisión de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, quien hará la revisión correspondiente. En caso de ser improcedente, recordó que podrán acudir a los tribunales electorales.