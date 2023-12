Fraude en Cinépolis plaza shangri-la de Córdoba

Córdoba Ver - La tarde de este jueves reportaron varias personas las cuales asistieron a ver la película "Aquaman ll", justo a una semana de su estreno en los cines de México, sin embargo fueron víctimas de fraude, ya que al momento de la proyección suspendieron la misma a los 10 minutos después de correr la cinta.



Los asistentes en la sala fueron testigos de una falla en el proyector del cine, la función estaba programada las 4:40 pm, y todo marchaba bien, pero justamente en su comienzo de dicha película la pantalla se apagó de repente a escasos 10 minutos después de su proyección, las personas empezaron a chiflar y en medio de gritos y groserías pidieron los empleados su proyección a lo que habian pagado en taquilla.



Los empleados del lugar se reservaron a indicar que no podian reembolsar sus accesos y que el equipo de proyeccion habia fallado. Minutos más tarde y después de las quejas de los usuarios volvieron a proyectar dicha película, pero no se veía la pantalla, solo el audio.

Volvieron a revisar el equipo y finalmente lograron proyectar la película pero esta ya estaba adelantada del punto en que se había quedado, por lo que ya no había una línea de tiempo correctamente, por lo que los clientes decidieron abandonar la sala del cine entre quejas, chiflidos y groserías, concluyendo para este medio de comunicación que fue testigo del hecho que era un fraude al no reembolsar las entradas por la película que no fue proyectada por una de las cadenas más prestigiadas del país.



Ante dicha situación, varias de las personas mencionaron que no era la primera vez que se presentaba dicha situación y que inclusive ya era la segunda vez en tan solo 1 día.